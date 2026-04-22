La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara e interceptara al menos tres barcos cargueros en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo.

Según se informó, tras ser abordados en esa zona, los buques portacontenedores fueron conducidos a puertos iraníes. El episodio se produjo en medio de la tregua anunciada entre Irán y Estados Unidos, aunque el escenario sigue marcado por una fuerte fragilidad diplomática.

En este marco, el hecho genera preocupación internacional por el posible impacto sobre la navegación comercial y por las consecuencias que podría tener en las negociaciones entre Teherán y Washington. El estrecho de Ormuz es una vía clave para el transporte de petróleo y mercaderías, por lo que cualquier incidente en esa región repercute de manera directa en los mercados y en la seguridad global.

Además, el ataque ocurrió después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la extensión del alto el fuego, aunque manteniendo el bloqueo impuesto contra el gobierno iraní. Esa combinación de tregua formal y presión sostenida volvió a dejar en evidencia la inestabilidad del vínculo entre ambos países.

Por otro lado, el avance iraní sobre barcos comerciales vuelve a poner el foco en la seguridad marítima en la región y suma un nuevo capítulo a un conflicto que sigue abierto, pese a los intentos de contener una escalada mayor.