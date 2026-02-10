Castaño o Galoppo, la duda de Gallardo en River

Luego de la derrota frente a Tigre, River Plate busca dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en el próximo compromiso del Torneo Apertura. El jueves, desde las 21.15, el equipo de Núñez visitará a Argentinos Juniors y Marcelo Gallardo deberá realizar al menos una modificación obligada.

La expulsión de Fausto Vera en la última fecha dejó un hueco en el mediocampo y el entrenador ya maneja dos nombres para ocupar ese lugar: Kevin Castaño o Giuliano Galoppo. Ambos ingresaron desde el banco ante Tigre y fueron silbados por parte del público, por lo que quien resulte elegido tendrá una oportunidad clave para revertir su imagen.

Si el Muñeco prioriza equilibrio y marca, Castaño aparece como la alternativa más defensiva. El mediocampista colombiano, que fue titular durante gran parte de la temporada 2025, perdió terreno con las llegadas de refuerzos y apenas sumó minutos en lo que va del año. Desde su entorno reconocen que el jugador siente que está en deuda y busca una chance para reivindicarse.

En cambio, Galoppo ofrece un perfil más ofensivo. El ex Banfield fue uno de los goleadores del equipo en el segundo semestre del año pasado y se destaca por su llegada al área y capacidad de definición. En el actual Apertura, ingresó en todos los partidos, aunque todavía no fue titular.

El principal interrogante pasa por el equilibrio del equipo: sumar a Galoppo podría potenciar la presencia ofensiva, pero también dejar expuesto al mediocampo, sobre todo ante un rival que maneja bien la pelota como Argentinos Juniors.

Los entrenamientos de martes y miércoles serán determinantes para la decisión final. Castaño y Galoppo llegan en condiciones similares y saben que el próximo partido puede marcar un punto de inflexión en su relación con el técnico y con los hinchas.