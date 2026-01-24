En la antesala del inicio del Torneo Apertura y sin incorporaciones confirmadas, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, analizó el presente institucional y deportivo del club y reconoció que su gestión aún está “en deuda” con los hinchas.

Durante una entrevista en un canal de streaming, el exfutbolista fue claro al referirse a la falta de títulos recientes. “¿Estamos en deuda? Claro que sí”, afirmó, y remarcó que el objetivo para esta temporada es innegociable: “Tenemos que lograr salir campeones. Este año hay que exigirlos al máximo”, señaló, en un mensaje directo al plantel.

En relación al mercado de pases, Riquelme explicó la decisión de no incorporar jugadores en este inicio de torneo. Las negociaciones frustradas por Ángel Romero y la negativa de Fluminense para desprenderse de Kevin Serna marcaron un contexto de cautela. “No queremos traer por traer”, sostuvo, y defendió el plantel actual, recordando incorporaciones de mercados anteriores que hoy tienen protagonismo.

Por otro lado, el presidente también apuntó contra la administración anterior, encabezada por Daniel Angelici, a la que responsabilizó por la situación financiera heredada. Según indicó, pese a ventas millonarias tras la final de la Copa Libertadores 2018, el club quedó con deudas importantes.

En ese marco, Riquelme destacó que su regreso a Boca tuvo como eje principal el orden institucional y económico. “Nunca voy a usar al club para otra cosa”, afirmó, y aseguró que el saneamiento financiero fue una prioridad desde el inicio de su gestión.