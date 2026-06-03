La senadora nacional Patricia Bullrich mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con Karina Milei en la Casa Rosada, en medio de las especulaciones sobre su continuidad dentro de La Libertad Avanza.

El encuentro se produjo luego de que Bullrich pusiera a disposición su renuncia como jefa del bloque oficialista en el Senado tras expresar diferencias con una decisión del Gobierno vinculada al pliego de la jueza María Verónica Michelli.

Tras la reunión, la legisladora compartió una fotografía junto a Karina Milei en sus redes sociales y escribió: “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei”.

Aunque no trascendieron detalles de la conversación, fuentes del oficialismo señalaron que el encuentro fue positivo y permitió encauzar la relación política entre ambas dirigentes. Además, sirvió para despejar dudas sobre una posible salida de Bullrich del espacio libertario.

La controversia había surgido luego de que la senadora cuestionara públicamente la decisión de retirar el pliego de Michelli, propuesta inicialmente por el Gobierno para ocupar un cargo judicial. A raíz de ese episodio, reconoció haber dialogado con el presidente Javier Milei y haber puesto su renuncia a consideración.

Sin embargo, un día después buscó restarle dramatismo a la situación. “Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación”, afirmó.

Desde la Casa Rosada siempre sostuvieron que Bullrich continuaría dentro del oficialismo, pese a las diferencias ocasionales con algunos integrantes del Gobierno. En las últimas semanas también había marcado distancia respecto de otros temas internos, aunque finalmente ratificó su alineamiento con el proyecto político encabezado por Milei.