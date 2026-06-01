A medida que se acerca el debut mundialista, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue atentamente la evolución de varios jugadores que arrastran problemas físicos. Por este motivo, la lista definitiva se confirmó sobre el cierre del plazo establecido por FIFA.

Uno de los casos que más atención genera es el de Lionel Messi. El capitán sufrió una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo durante un partido de Inter Miami y fue reemplazado por precaución. Aunque su presencia en el Mundial no corre riesgo, sería preservado en el amistoso ante Honduras.

También preocupa la situación de Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo reveló que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante el calentamiento de la final de la UEFA Europa League. Por esa razón no participará de los encuentros preparatorios.

En defensa, Cristian Romero llega con escaso rodaje tras una lesión ligamentaria en la rodilla derecha sufrida en abril. Mientras tanto, Lisandro Martínez ya dejó atrás una molestia en el sóleo y volvió a jugar con normalidad en Manchester United.

Por su parte, Julián Álvarez arrastra una contusión en un tobillo que lo mantuvo fuera de las canchas durante las últimas semanas. En tanto, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya están recuperados de sus respectivos desgarros y estarían disponibles para el debut.

Entre los mediocampistas y atacantes también aparecen algunos interrogantes. Nicolás Paz presenta una pequeña fisura en una rodilla, aunque ya no siente dolor. Además, Thiago Almada continúa recuperándose de una sobrecarga muscular producto de la intensa temporada europea.

El caso más reciente es el de Leandro Paredes. El volante sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante la previa de un partido de Boca Juniors por la Copa Libertadores. Su presencia en los amistosos quedó descartada y tampoco está asegurada para el debut frente a Argelia.

Con varios futbolistas recuperándose contrarreloj, Argentina afronta la recta final de la preparación con la expectativa de llegar al Mundial con todas sus figuras disponibles.