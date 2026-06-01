Decenas de fanáticos trasladaron una pancarta de 50 metros con imágenes de Lionel Messi y los campeones del mundo. El hecho se volvió viral en redes sociales.

La pasión por la Selección Argentina sigue creciendo en distintos puntos del mundo y, a pocos días del inicio del Mundial, una impactante demostración de apoyo llegó desde la India.

En el estado de Kerala, decenas de personas fueron registradas mientras trasladaban por las calles un enorme banner de aproximadamente 50 metros de largo dedicado al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y sorprendieron por la magnitud del despliegue.

La pancarta incluía fotografías de Lionel Messi junto a otros integrantes del plantel argentino, principalmente durante los festejos de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Debido a sus dimensiones, el traslado del cartel llegó incluso a afectar la circulación vehicular en algunos sectores de la región.

La admiración por Messi en la India no es nueva. Días atrás, en la ciudad de Calcuta, las autoridades anunciaron que una gigantesca estatua de 21 metros del capitán argentino deberá ser retirada por razones de seguridad.

La escultura, inaugurada a fines de 2025, representa a Messi levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar. Sin embargo, según explicaron autoridades locales, la estructura presentaba movimientos provocados por el viento, lo que generó preocupación y motivó la decisión de desmontarla.

Mientras tanto, las muestras de afecto hacia la Selección Argentina continúan multiplicándose en distintos países, consolidando el fenómeno global que generó la conquista del título mundial.