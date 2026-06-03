La Selección argentina completó este miércoles su segunda jornada de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, Estados Unidos, en el marco de la preparación para el Mundial 2026.

Durante la práctica, el entrenador Lionel Scaloni dispuso trabajos tácticos y una sesión formal de fútbol en la que comenzó a delinear un posible once titular para el encuentro amistoso del próximo sábado ante Honduras, que se disputará en el Kyle Field de Texas.

Ante la ausencia de Emiliano Martínez, quien continúa recuperándose de una lesión en la mano izquierda, Gerónimo Rulli ocupó el arco y aparece como el principal candidato para defender la valla argentina en este compromiso preparatorio.

En defensa, el cuerpo técnico probó una línea integrada por Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. La presencia de Capaldo responde a las complicaciones físicas que atraviesan Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

En el mediocampo, Scaloni mantuvo una estructura conocida con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, buscando fortalecer el funcionamiento colectivo de cara al debut mundialista previsto para el 16 de junio ante Argelia.

La ofensiva presentó algunas variantes importantes. Sin Lionel Messi ni Julián Álvarez, ambos afectados por problemas físicos, el entrenador ensayó con Giuliano Simeone y Thiago Almada por las bandas, mientras que Lautaro Martínez ocupó el centro del ataque tras una destacada temporada en el Inter de Milán.

La Albiceleste continuará con su cronograma de entrenamientos en territorio estadounidense antes de trasladarse a Texas para disputar el primero de los dos amistosos previstos como preparación final rumbo a la Copa del Mundo.