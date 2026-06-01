Juan Manuel Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera y este lunes tendrá una nueva oportunidad de seguir haciendo historia en Roland Garros. El argentino, ubicado en el puesto 56 del ranking mundial, enfrentará al italiano Matteo Berrettini por los octavos de final del Grand Slam francés.

El encuentro está previsto para las 9 de la mañana de Argentina y se disputará en el court Suzanne-Lenglen. El partido podrá verse por ESPN y Disney+.

Cerúndolo es el único representante argentino que sigue en competencia en París y llega con una confianza en alza tras protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo. En la segunda ronda eliminó al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, en un partido memorable que remontó luego de estar dos sets abajo y con una amplia desventaja en el tercero.

El tenista bonaerense, apodado “La Compu”, atraviesa una etapa de consolidación en el circuito profesional. En los últimos meses logró buenos resultados en torneos Challenger y ATP, lo que le permitió regresar al Top 100 y seguir escalando posiciones. Gracias a su desempeño en Roland Garros, ya figura virtualmente en el puesto 44 del ranking en vivo.

Antes de llegar a esta instancia, venció al británico Jacob Fearnley y luego al español Martín Landaluce, ambos en exigentes encuentros. Ahora tendrá enfrente a Berrettini, un rival con experiencia y pasado dentro del Top 10 mundial, aunque actualmente fuera de los primeros cien puestos del ranking.

El ganador avanzará a los cuartos de final, una instancia que ningún argentino alcanza en Roland Garros desde la actuación de Tomás Etcheverry en la edición 2023. Para Cerúndolo, la posibilidad de seguir avanzando representa un nuevo capítulo en una campaña que ya quedará marcada como la mejor de su carrera en un Grand Slam.