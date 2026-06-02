River Plate comenzó a planificar el segundo semestre de la temporada con una idea clara: reducir la cantidad de futbolistas del plantel y apostar por un grupo más competitivo y de mayor jerarquía. La intención fue confirmada por el dirigente Stefano Di Carlo, quien aseguró que podrían producirse hasta 15 salidas durante el próximo mercado de pases.

La reestructuración será una de las primeras decisiones importantes de la nueva etapa encabezada por Eduardo Coudet. Desde la dirigencia consideran que liberar contratos permitirá destinar mayores recursos a incorporaciones de peso para afrontar los desafíos deportivos que vienen.

Entre los jugadores que aparecen con mayores posibilidades de salir se encuentran Kevin Castaño, Paulo Díaz, Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Lautaro Rivero, Ian Subiabre, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y Santiago Lencina. En algunos casos la decisión está relacionada con el bajo nivel mostrado durante la temporada, mientras que en otros responde a posibles ofertas o a la búsqueda de mayor continuidad.

Además, hay otros futbolistas cuyo futuro todavía está en evaluación. En esa lista figuran Kendry Páez, Maximiliano Meza, Ezequiel Centurión, Germán Pezzella, Facundo González y Ulises Giménez. La posible llegada de refuerzos, entre ellos Nicolás Otamendi y las posibilidades de ir a buscar a Gio Simeone, Thiago Almada o Angelito Correa también podría influir en algunas de estas decisiones.

Según explicó Di Carlo, el objetivo es contar con un plantel más corto y de máxima competitividad. La dirigencia apuesta a tener menos futbolistas, pero con salarios más altos y capacidad para competir al nivel de los mejores equipos de Sudamérica y del mundo.