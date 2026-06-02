Villa Cañás homenajeó a sus bomberos voluntarios

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, junto a integrantes del Gabinete municipal, participó este lunes del acto realizado en el cuartel de la ciudad.



La ceremonia permitió homenajear a los integrantes del cuerpo activo, reconocer el trabajo de la comisión directiva y destacar el acompañamiento de las familias, que cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de esta tarea solidaria.



Durante el acto, Gizzi expresó su agradecimiento a los bomberos voluntarios por la labor que realizan diariamente en beneficio de la comunidad. “Ser bombero voluntario es abrazar una vocación única. Es estar dispuesto a actuar cuando otros necesitan ayuda, aun en los momentos más difíciles”, señaló.



Además, el intendente remarcó que cada salida e intervención representa “un acto de entrega y compromiso” que merece el respeto y la admiración de todos los vecinos.



“En nombre de toda la comunidad de Villa Cañás, quiero agradecerles por el esfuerzo, el tiempo y el sacrificio que realizan día a día para cuidar y proteger a toda la comunidad”, manifestó Gizzi.