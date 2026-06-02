Villa Cañás homenajeó a sus bomberos voluntarios

El acto se realizó en el cuartel local y contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi e integrantes del Gabinete municipal.
 
Villa Cañás02/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, junto a integrantes del Gabinete municipal, participó este lunes del acto realizado en el cuartel de la ciudad.
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La ceremonia permitió homenajear a los integrantes del cuerpo activo, reconocer el trabajo de la comisión directiva y destacar el acompañamiento de las familias, que cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de esta tarea solidaria.
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Durante el acto, Gizzi expresó su agradecimiento a los bomberos voluntarios por la labor que realizan diariamente en beneficio de la comunidad. “Ser bombero voluntario es abrazar una vocación única. Es estar dispuesto a actuar cuando otros necesitan ayuda, aun en los momentos más difíciles”, señaló.
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Además, el intendente remarcó que cada salida e intervención representa “un acto de entrega y compromiso” que merece el respeto y la admiración de todos los vecinos.
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“En nombre de toda la comunidad de Villa Cañás, quiero agradecerles por el esfuerzo, el tiempo y el sacrificio que realizan día a día para cuidar y proteger a toda la comunidad”, manifestó Gizzi.

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