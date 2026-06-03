Emiliano "Dibu" Martínez despejó las dudas sobre su estado físico y confirmó que llegará en condiciones al inicio del Mundial 2026, pese a la lesión que sufrió recientemente mientras jugaba para Aston Villa.

El arquero de la Selección argentina habló este martes ante los medios en Kansas City y transmitió tranquilidad. Consultado sobre su recuperación, respondió de manera contundente: "Muy bien, llego, llego".

La preocupación surgió luego de que el marplatense sufriera la fractura del dedo anular de la mano derecha durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League entre Aston Villa y Friburgo. A pesar de la lesión, el arquero disputó el encuentro completo y celebró la obtención del título con el conjunto inglés, que se impuso por 3 a 0.

Tras el partido, el propio Martínez reveló que había jugado con el dedo fracturado, una situación que encendió las alarmas a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo.

En este contexto, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió preservarlo de los amistosos preparatorios programados para el 6 y el 9 de junio, con el objetivo de que complete su recuperación sin riesgos.

De esta manera, todo indica que el arquero campeón del mundo estará disponible para defender el arco argentino en el debut mundialista.