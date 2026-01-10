Una bacteria hospitalaria clave tiene reloj biológico
Un equipo del Conicet Rosario demostró que Acinetobacter baumannii posee un ritmo circadiano propio, un hallazgo que podría influir en futuros tratamientos contra infecciones hospitalarias.
La víctima tenía 29 años y era de Las Toscas. El Ministerio de Salud activó medidas sanitarias y reforzó las recomendaciones de prevención.Salud10/01/2026GASTON PAROLA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó un nuevo fallecimiento por leptospirosis en la provincia. Se trata de un hombre de 29 años, con domicilio en Las Toscas, que comenzó con síntomas el 29 de diciembre.
Según se informó oficialmente, el paciente presentó fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares, malestar abdominal, náuseas y vómitos. Realizó una primera consulta en el SAMCo local el 31 de diciembre y, ante el agravamiento del cuadro, el 2 de enero fue internado en el Hospital Central de Reconquista, donde falleció el martes 6 de enero.
Durante el proceso de atención se tomaron muestras que fueron derivadas al Laboratorio Central de Santa Fe. Los resultados, conocidos este jueves, confirmaron el diagnóstico positivo de leptospirosis.
A partir de la sospecha del caso, la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud trabajó de manera articulada con el área de Zoonosis, la Región de Salud Nodo Reconquista y el municipio local para evaluar la situación ambiental y aplicar las acciones sanitarias correspondientes.
En cuanto al panorama epidemiológico, durante 2025 se confirmaron 24 casos de leptospirosis en la provincia, con un total de cinco fallecidos: dos en el departamento Belgrano, uno en San Martín, uno en Rosario y el reciente caso de Las Toscas, correspondiente al departamento General Obligado.
Qué es la leptospirosis y cómo prevenirla
La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede afectar a personas y animales. Su principal reservorio son los roedores, especialmente las ratas, que eliminan la bacteria a través de la orina y contaminan agua, barro y suelos húmedos. También pueden verse afectados animales domésticos como perros, bovinos, porcinos y equinos.
El riesgo aumenta en personas que estuvieron en zonas inundadas o en contacto con agua estancada, zanjas, lagunas o arroyos. El contagio puede producirse por contacto de la piel o las mucosas con barro, escombros o superficies húmedas contaminadas.
Desde Salud recomiendan evitar caminar descalzo en zonas con agua o barro, no sumergirse en aguas estancadas, mantener patios y terrenos limpios, eliminar basura y controlar la presencia de roedores. Además, ante síntomas similares a una gripe —fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y muscular— se insiste en realizar una consulta médica de manera inmediata para un diagnóstico y tratamiento oportunos.
