Boca y Millonarios se enfrentan en un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo

River comienza la pretemporada en Neuquén
El plantel viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde trabajará hasta el 10 de enero antes de disputar amistosos en Uruguay.
El elenco xeneize recibirá en la Bombonera al cuadro colombiano el miércoles 14 de enero en un duelo que le hará honor al fallecido director técnico.Deportes06/01/2026LORENA ACOSTA
Boca anunció este lunes que el amistoso que disputará ante Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero en La Bombonera será en honor al fallecido director técnico Miguel Ángel Russo, quien dirigió ambos conjuntos.
El elenco xeneize compartió en redes sociales que el recinto ubicado en Brandsen 805 albergará una noche especial en la que el cuadro de La Ribera y el colombiano se verán las caras desde las 19:00 por la “Copa Miguel Ángel Russo”.
Además, el conjunto azul y oro informó que el domingo 18 del mismo mes enfrentará a Nacional de Uruguay en el Estadio San Nicolás de los Arroyos.
La confirmación del duelo ante el combinado cafetero se dio durante la jornada del lunes, pero más delante se dio a conocer la importancia del evento: será en homenaje al recordado entrenador que murió en octubre del 2025, a sus 69 años.
Durante su etapa en Millonarios, “Miguelo” atravesó varios momentos buenos, como la consagración del Torneo Finalización 2017 y de la Superliga 2018, y otros de los más difíciles de su vida -fue diagnosticado con cáncer y debió someterse a tratamiento mientras continuaba ejerciendo su labor de DT-.
Dicho encuentro será el primero de los comandados por Claudio Úbeda en 2026 y que servirá a modo preparación para el comienzo de la nueva campaña en la que Boca deberá afrontar la triple competencia: Copa Libertadores, Liga Profesional y Copa Argentina.__IP__
Luego se medirán ante Nacional de Uruguay para ponerle fin a los partidos a modo preparación y buscar comenzar la temporada en el mejor ritmo posible para evitar repetir el mal arranque que presenció en 2025.
