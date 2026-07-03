La Selección argentina venció este viernes por 3-2 a Cabo Verde en un partido cargado de tensión y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos.

El encuentro se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami y necesitó tiempo suplementario para definir al ganador. Argentina logró la clasificación gracias a los goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero.

El equipo argentino comenzó arriba en el marcador con un gol de Messi durante el primer tiempo. Sin embargo, Cabo Verde reaccionó en el complemento y llegó al empate a través de Deroy Duarte, resultado que llevó el partido al alargue.

En el primer tiempo suplementario, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja a la Selección argentina. Cuando parecía que el equipo nacional podía controlar el resultado, Sidny Lopes Cabral convirtió un golazo para establecer el 2-2 y mantener abierta la definición.

La clasificación llegó finalmente durante el segundo tiempo del alargue. Messi ejecutó un córner y Romero apareció para conectar la pelota y marcar el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Argentina consiguió el pase a los octavos de final y continuará su camino en busca de avanzar entre los mejores equipos del torneo.

El próximo rival será Egipto, que eliminó a Australia en una definición por penales. El encuentro había terminado 1-1 después de los 120 minutos y el conjunto egipcio se impuso por 4-2 desde los doce pasos.

Para los seguidores de la Selección en el sur de Santa Fe y todo el país, la expectativa ahora estará puesta en el próximo compromiso ante Egipto, que definirá el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.