La reacción de Scaloni ante una pregunta que generó tensión en conferencia de prensa

La Selección argentina logró una trabajada victoria por 3-2 ante Cabo Verde y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Después del partido, Lionel Scaloni analizó el rendimiento del equipo y protagonizó un particular intercambio con un periodista durante la conferencia de prensa.

La situación comenzó cuando le preguntaron al entrenador si al equipo le había pesado la responsabilidad de ser candidato, especialmente sobre el final del tiempo reglamentario. Scaloni rechazó esa interpretación y defendió la actitud de sus jugadores.

“No, no, eso no, por favor. Con todo respeto, que aparte con vos me llevo bien, si lo mejor que tiene este equipo es que sigue, sigue, recibe el palo y sigue atacando; después podemos valorar si bien o mal. Ahí es donde yo creo que estuvimos a la altura”, respondió.

El técnico también se refirió a las condiciones del campo de juego, aunque aclaró que no pretendía utilizar ese factor como una excusa.

“Después, si lo hacés bien o mal, hay un montón de condicionantes; la primera es el césped, que es un césped muy extraño. No es una excusa; también para ellos, la pelota no corría”, señaló.

El intercambio continuó durante algunos minutos y, por momentos, adquirió un tono intenso. Sin embargo, Scaloni aclaró que no tenía problemas con el cuestionamiento y sostuvo que las diferentes miradas también pueden servir para analizar el funcionamiento del equipo.

Más adelante, el entrenador destacó la capacidad de Argentina para superar momentos adversos y continuar buscando el partido hasta el final.

“Nosotros somos argentinos. ¿Qué significa ser Argentina? Es esto que viste ahora, en lo bueno y lo malo, sufrir, no dar una por perdida”, expresó.

Scaloni también reconoció el trabajo realizado por Cabo Verde y remarcó que el equipo africano llevó a Argentina a disputar un encuentro muy exigente.

El entrenador admitió que existen aspectos por corregir, pero descartó que la presión de ser candidato condicione a sus jugadores. Además, señaló que los rivales estudian cada vez más el funcionamiento de la Selección y plantean partidos con mayores dificultades.

Con la clasificación asegurada, Argentina deberá preparar ahora su compromiso de octavos de final, mientras el cuerpo técnico analiza los errores y aspectos a mejorar que dejó una victoria sufrida, pero que permitió continuar en carrera en el Mundial 2026.