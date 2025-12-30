Santa Fe lidera la litigiosidad laboral en el país
La provincia encabeza el ranking nacional de juicios por riesgos del trabajo y vuelve a instalarse el debate sobre la necesidad de modernizar el sistema laboral sin afectar derechos.
La reapertura de la terminal aérea se concretó con un operativo clave de donación de órganos que permitirá salvar al menos seis vidas.
Desde este lunes, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario volvió a estar plenamente operativo. El primer vuelo que recibió tuvo un fin sanitario y permitió avanzar con un operativo de donación multiorgánica en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
La aeronave, proveniente de Mendoza, trasladó a un equipo de ablación que, en coordinación con el CUDAIO, participó del procedimiento médico. El operativo permitió la ablación de corazón, hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos. Pasado el mediodía, el avión regresó con parte de los órganos destinados a trasplantes, en una logística que exigió precisión y rapidez.
El gerente del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, destacó que la reapertura de la pista “es un hecho histórico” y remarcó que fue posible gracias a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini. “No podría haber sido de otra manera mejor que el primer vuelo sea un vuelo sanitario para traer vida”, expresó.
Por su parte, la directora de CUDAIO, Cecilia Andrada, señaló que el operativo “es el broche de oro a la inauguración del aeropuerto” y recordó que durante el tiempo que duraron las obras se garantizó la continuidad de estos procesos mediante el uso del helicóptero provincial y traslados hacia Sauce Viejo. Según indicó, este procedimiento permitirá salvar o mejorar la calidad de vida de al menos seis personas.
Además, Andrada subrayó el trabajo articulado que implica cada donación, con la participación de hospitales públicos y privados, equipos médicos, personal del SIES 107, fuerzas de seguridad y todas las áreas operativas del aeropuerto, en una coordinación sostenida entre los distintos ministerios provinciales.
La reapertura del aeropuerto se produjo días después de la inauguración oficial de las obras, que contaron con una inversión provincial de 150 millones de dólares. Los trabajos incluyeron la repavimentación completa de la pista, nuevo balizamiento LED, ampliación de la terminal, incorporación de mangas, renovación del sector internacional y mejoras en los accesos.
El regreso a la actividad con un vuelo sanitario refuerza el valor estratégico del aeropuerto, no solo en términos de conectividad aérea, sino también como pieza clave para el sistema de salud de Santa Fe.
