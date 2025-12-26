La localidad de Santa Isabel volvió a dar una señal clara de compromiso con la inclusión y la convivencia social al cumplir plenamente con la ordenanza de Pirotecnia Cero, vigente desde el año 2018.

Durante las celebraciones de Navidad, no se registraron episodios vinculados al uso de pirotecnia de alto impacto sonoro, lo que reflejó un alto nivel de conciencia por parte de la comunidad. La normativa prohíbe tanto la venta como la utilización de estos elementos, con el objetivo de proteger la salud de personas con hipersensibilidad auditiva, trastornos del espectro autista, adultos mayores, niños y mascotas.

Desde la Comuna se vienen reforzando campañas de concientización y controles periódicos, lo que permitió sostener en el tiempo una política pública que ya forma parte de la identidad local. En este marco, el presidente comunal Pablo Giorgis destacó el comportamiento responsable de los vecinos.

A través de sus redes sociales, Giorgis agradeció el acompañamiento de la comunidad y valoró el esfuerzo colectivo para garantizar celebraciones más tranquilas y respetuosas. “Gracias a todos por hacer de Santa Isabel un lugar más seguro e inclusivo. Juntos podemos más”, expresó.

Desde la gestión comunal remarcaron que la pirotecnia sonora genera consecuencias negativas en la salud de muchas personas y que la prevención es una responsabilidad compartida. La experiencia de estas fiestas volvió a demostrar que el compromiso social puede transformar hábitos y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.