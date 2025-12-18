Verstappen cambiará de número en la F1 2026
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
El capitán de Estudiantes evalúa su futuro tras un año consagratorio. Mientras River avanza con cautela, Santos aparece como un rival de peso en la negociación.Deportes18/12/2025GASTON PAROLA
Luego de la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura 2025, el nombre de Santiago Ascacíbar volvió a instalarse con fuerza en el mercado de pases. El mediocampista y capitán del Pincha atraviesa un momento clave de su carrera y, tras los festejos, se tomará un tiempo para definir los próximos pasos.
En La Plata saben que no será sencillo retenerlo. Ascacíbar tiene contrato vigente hasta diciembre del próximo año y posee uno de los salarios más altos del plantel, un factor que complica cualquier intento de mejora contractual por parte del club.
River es uno de los equipos que sigue de cerca la situación. En Núñez consideran al volante como una prioridad para reforzar el mediocampo y mantienen contactos con su entorno desde hace tiempo. Sin embargo, en las últimas horas apareció un competidor inesperado y de peso: Santos de Brasil.
El conjunto paulista busca rearmarse tras una temporada compleja, en la que logró evitar el descenso y aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana. Con Juan Pablo Vojvoda al frente del proyecto deportivo, Ascacíbar figura entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico, según medios brasileños.
Desde lo deportivo, el dilema para el jugador es profundo. Puede cerrar el año con otro título y disputar la próxima Copa Libertadores con Estudiantes, aunque la posibilidad de un cambio de aire y una salida en un punto alto de su carrera también pesan en la decisión.
En Brasil, de todos modos, el interés convive con ciertas limitaciones económicas y otras prioridades, como la continuidad de Neymar y posibles movimientos por Gabigol. Ese contexto podría jugar a favor de River, que avanza sin hacer ruido y espera el momento indicado para sentarse a negociar con la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón.
