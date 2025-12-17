Horner suena como posible accionista de Alpine

Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.

Deportes17/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
GCEMRFDWV5BYZDD6I26HNDFQ2Q

Alpine ya comenzó a proyectar el 2026 con el objetivo de dejar atrás una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas. Con más horas de túnel de viento disponibles por haber finalizado última en el Campeonato de Constructores y el futuro cambio a motores Mercedes, la escudería francesa busca reorganizar su estructura deportiva y dirigencial.

En ese contexto, desde Europa aseguran que Christian Horner podría regresar a la Fórmula 1 de la mano de Alpine. El británico, desvinculado de Red Bull meses atrás tras un escandaloso episodio interno, estaría evaluando su desembarco no solo como directivo, sino también como accionista del equipo con base en Enstone.

Según informó el diario neerlandés De Telegraaf, Horner mantendría conversaciones con el Grupo Renault para adquirir una parte del paquete accionario de la escudería. La intención sería replicar un modelo similar al que hoy ejerce Toto Wolff en Mercedes, combinando gestión deportiva con participación societaria.

Actualmente, Alpine no cuenta con un jefe de equipo confirmado tras la renuncia de Oliver Oakes. Las decisiones clave están en manos de Flavio Briatore, quien volvió a tener un rol central en la estructura, acompañado de Dave Greenwood de manera interina. Briatore, además, fue quien impulsó la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026 junto a Pierre Gasly.

Otro punto que alimenta las versiones es la buena relación personal entre Horner y Briatore. Sin embargo, en caso de concretarse el acuerdo, el británico no podría involucrarse activamente en las decisiones deportivas hasta junio del próximo año, cuando finalice su período de inhabilitación conocido como gardening leave. Esta cláusula es habitual en la Fórmula 1 y busca evitar la transferencia inmediata de información sensible entre equipos.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las negociaciones y los rumores, pero Alpine parece decidida a reestructurarse en profundidad para volver a ser protagonista en la nueva era técnica que comenzará en 2026.

Te puede interesar
garnacho

Chelsea avanzó con doblete de Garnacho

GASTON PAROLA
Deportes17/12/2025

El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.

Lo más visto
N1iLqZgGC_2000x1500__1

Costas, cerca de renovar con Racing

GASTON PAROLA
Deportes16/12/2025

La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.

El 107, un servicio clave que no se detiene

El 107, un servicio clave que no se detiene

GASTON PAROLA
Villa Cañás16/12/2025

Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.

Boletín de noticias