Alpine ya comenzó a proyectar el 2026 con el objetivo de dejar atrás una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas. Con más horas de túnel de viento disponibles por haber finalizado última en el Campeonato de Constructores y el futuro cambio a motores Mercedes, la escudería francesa busca reorganizar su estructura deportiva y dirigencial.

En ese contexto, desde Europa aseguran que Christian Horner podría regresar a la Fórmula 1 de la mano de Alpine. El británico, desvinculado de Red Bull meses atrás tras un escandaloso episodio interno, estaría evaluando su desembarco no solo como directivo, sino también como accionista del equipo con base en Enstone.

Según informó el diario neerlandés De Telegraaf, Horner mantendría conversaciones con el Grupo Renault para adquirir una parte del paquete accionario de la escudería. La intención sería replicar un modelo similar al que hoy ejerce Toto Wolff en Mercedes, combinando gestión deportiva con participación societaria.

Actualmente, Alpine no cuenta con un jefe de equipo confirmado tras la renuncia de Oliver Oakes. Las decisiones clave están en manos de Flavio Briatore, quien volvió a tener un rol central en la estructura, acompañado de Dave Greenwood de manera interina. Briatore, además, fue quien impulsó la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026 junto a Pierre Gasly.

Otro punto que alimenta las versiones es la buena relación personal entre Horner y Briatore. Sin embargo, en caso de concretarse el acuerdo, el británico no podría involucrarse activamente en las decisiones deportivas hasta junio del próximo año, cuando finalice su período de inhabilitación conocido como gardening leave. Esta cláusula es habitual en la Fórmula 1 y busca evitar la transferencia inmediata de información sensible entre equipos.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las negociaciones y los rumores, pero Alpine parece decidida a reestructurarse en profundidad para volver a ser protagonista en la nueva era técnica que comenzará en 2026.