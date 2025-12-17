Chelsea avanzó con doblete de Garnacho
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.Deportes17/12/2025GASTON PAROLA
Alpine ya comenzó a proyectar el 2026 con el objetivo de dejar atrás una temporada 2025 muy por debajo de las expectativas. Con más horas de túnel de viento disponibles por haber finalizado última en el Campeonato de Constructores y el futuro cambio a motores Mercedes, la escudería francesa busca reorganizar su estructura deportiva y dirigencial.
En ese contexto, desde Europa aseguran que Christian Horner podría regresar a la Fórmula 1 de la mano de Alpine. El británico, desvinculado de Red Bull meses atrás tras un escandaloso episodio interno, estaría evaluando su desembarco no solo como directivo, sino también como accionista del equipo con base en Enstone.
Según informó el diario neerlandés De Telegraaf, Horner mantendría conversaciones con el Grupo Renault para adquirir una parte del paquete accionario de la escudería. La intención sería replicar un modelo similar al que hoy ejerce Toto Wolff en Mercedes, combinando gestión deportiva con participación societaria.
Actualmente, Alpine no cuenta con un jefe de equipo confirmado tras la renuncia de Oliver Oakes. Las decisiones clave están en manos de Flavio Briatore, quien volvió a tener un rol central en la estructura, acompañado de Dave Greenwood de manera interina. Briatore, además, fue quien impulsó la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026 junto a Pierre Gasly.
Otro punto que alimenta las versiones es la buena relación personal entre Horner y Briatore. Sin embargo, en caso de concretarse el acuerdo, el británico no podría involucrarse activamente en las decisiones deportivas hasta junio del próximo año, cuando finalice su período de inhabilitación conocido como gardening leave. Esta cláusula es habitual en la Fórmula 1 y busca evitar la transferencia inmediata de información sensible entre equipos.
Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las negociaciones y los rumores, pero Alpine parece decidida a reestructurarse en profundidad para volver a ser protagonista en la nueva era técnica que comenzará en 2026.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El campeón de Europa y el gigante brasileño se enfrentan este miércoles por el título mundial, en una final que promete alto nivel y figuras internacionales.
La federación africana sostiene que RD Congo utilizó futbolistas no habilitados y pide disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026.
La Comisión Directiva quedó sin quórum tras múltiples renuncias. Daniel Matos asumirá de forma transitoria y Marcelo Moretti adelantó que irá a la Justicia.
El club de Núñez esperará el Trofeo de Campeones y luego iniciará contactos formales con Estudiantes por su capitán.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
La Máxima anunció oficialmente que Portugal volverá al calendario en 2027 y 2028, con Portimão como sede y en reemplazo de Zandvoort.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.