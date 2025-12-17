Elortondo fortaleció procesos con una capacitación en Lean Management
La iniciativa reunió al Gobierno local y a empresas de la localidad, apostando a la articulación público-privada y a la mejora continua del trabajo diario.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.Regionales17/12/2025SOFIA ZANOTTI
El juez penal de Cámara, Juan Pablo Lavini Rosset, confirmó la condena contra el ex presidente comunal de Chovet, Sergio Busquet, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de una causa vinculada a la toma de un crédito sin aval legal.
La sentencia ratificada establece una pena de 45 días de prisión de ejecución condicional y 90 días de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, el expediente fue devuelto al tribunal de origen para que se fijen las reglas de conducta que deberá cumplir el condenado.
El caso se originó a partir de un préstamo tomado en septiembre de 2019 por un monto equivalente a 1.440.200 pesos, instrumentado mediante un pagaré por 122 toneladas de soja a precio pizarra de Rosario, con vencimiento en diciembre de ese mismo año. La investigación determinó que los fondos ingresaron a las arcas comunales y fueron registrados en los balances oficiales, aunque sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Comunas para este tipo de endeudamiento.
En primera instancia, la jueza Mariana Vidal había absuelto a Busquet, pero el fallo fue apelado por el Ministerio Público de la Acusación y posteriormente revocado por el juez Tomás Orso en segunda instancia.
Durante el proceso, la defensa sostuvo que el préstamo fue asumido a título personal y en un contexto de urgencia económica, con el objetivo de afrontar el pago de sueldos, y argumentó que la operación figuraba como una responsabilidad personal en los registros contables. Sin embargo, la fiscal Susana Pepino remarcó que el crédito fue utilizado para fines públicos y que no se solicitó autorización provincial ni se dictó una ordenanza comunal que habilitara la operación.
En la audiencia de apelación, realizada de manera virtual el 19 de noviembre de 2025, el juez Lavini Rosset coincidió con lo resuelto en instancias anteriores, al considerar que no quedó acreditado el estado de necesidad invocado por la defensa. No obstante, advirtió una omisión en la fijación de reglas de conducta, por lo que ordenó que el tribunal de origen las establezca tras escuchar a las partes.
La iniciativa reunió al Gobierno local y a empresas de la localidad, apostando a la articulación público-privada y a la mejora continua del trabajo diario.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.
La carrera comenzará a dictarse en febrero de 2026, será pública y gratuita, y marca un hito para la educación superior y el desarrollo productivo regional.
El vehículo tenía pedido judicial y fue vinculado a un robo ocurrido en Huanchilla. En su interior hallaron equipos para bloquear comunicaciones y diversas herramientas.
María Teresa y Santa Isabel avanzan con un trabajo articulado que permitirá optimizar recursos y fortalecer la infraestructura vial rural.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
La Máxima anunció oficialmente que Portugal volverá al calendario en 2027 y 2028, con Portimão como sede y en reemplazo de Zandvoort.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.