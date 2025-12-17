El 2025 de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata fue una verdadera montaña rusa. El entrenador pasó de estar seriamente cuestionado y con su ciclo prácticamente terminado, a consagrarse campeón y reposicionarse como una figura central en la historia reciente del club.

Durante gran parte de la temporada, los resultados irregulares, las eliminaciones y algunos episodios extradeportivos pusieron en duda su continuidad. Incluso, tras la eliminación en la Copa Libertadores, el propio Domínguez había dejado una frase contundente que sonó a despedida: la única salida era ser campeón y volver a clasificar a la Copa.

Sin embargo, el quiebre llegó en un contexto inesperado. El episodio vivido en Rosario, en cancha de Central, generó una fuerte reacción interna y externa que terminó uniendo a todo Estudiantes. Desde ese momento, el equipo mostró otra cara, encadenó triunfos clave y recuperó rendimientos individuales que parecían perdidos.

Las victorias determinantes, incluido el clásico ante Gimnasia y la consagración en Santiago del Estero frente a Racing, sellaron una campaña que pasó a ser épica. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y el propio Juan Sebastián Verón lograron alinearse detrás de un mismo objetivo.

Tras el título, Verón fue claro y público: el futuro debería ser con Domínguez. En ese marco, la dirigencia ya tomó la decisión de avanzar con una oferta de renovación, aunque la negociación no será sencilla. Las conversaciones formales se darán una vez finalizado el Trofeo de Campeones.

Domínguez cuenta con sondeos concretos desde Brasil, aunque su prioridad es seguir en Estudiantes. En la mesa pondrá dos ejes centrales: una mejora contractual y la conformación de un plantel competitivo para un 2026 cargado de compromisos. El entrenador entiende que, después de lo conseguido, tiene autoridad para plantear condiciones.

El final todavía está abierto. Lo que parecía un ciclo terminado se transformó en uno de los procesos más exitosos de los últimos años. Ahora, ambas partes intentarán llegar a un acuerdo que podría derivar en un hecho poco habitual: un cuarto contrato consecutivo para uno de los entrenadores más ganadores en la historia del Pincha.