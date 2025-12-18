El fútbol sudamericano atraviesa horas de profunda conmoción tras el asesinato de Mario Pineida, lateral izquierdo de 33 años del Barcelona Sporting Club de Ecuador. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en la ciudad de Guayaquil y, según los primeros datos oficiales, todo apunta a un ataque sicario sin fines de robo.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el crimen se produjo cerca de las 15.50 en el frente de un local comercial. Pineida se encontraba en el lugar junto a su madre y otra mujer cuando dos hombres armados, que se movilizaban en motocicletas, abrieron fuego sin mediar palabra. Como consecuencia del ataque, el futbolista y la acompañante murieron en el acto, mientras que la madre del jugador resultó herida.

El coronel Edison Palacios, vocero policial, confirmó que se trató de un ataque dirigido y detalló que la mujer herida sufrió una lesión superficial en la cabeza. Permaneció asistida durante más de una hora dentro de una ambulancia en el lugar y luego fue trasladada a un centro de salud, donde se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, las autoridades indicaron que los agresores escaparon rápidamente tras efectuar los disparos y que, hasta el momento, no se registran personas detenidas. Además, se descartó en principio la hipótesis de un robo, ya que no se constató la sustracción de pertenencias.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en la investigación es la preservación de la escena del crimen. Videos difundidos en redes sociales muestran los cuerpos de las víctimas durante un largo período sin ser cubiertos, rodeados por vecinos y curiosos, lo que podría haber contaminado pruebas clave para el avance de la causa.

Barcelona Sporting Club confirmó oficialmente el fallecimiento de Pineida a través de un comunicado en el que expresó su profundo pesar. Clubes de la región como Fluminense, Liga de Quito e Independiente del Valle también manifestaron sus condolencias y acompañaron a la familia del jugador.

En lo deportivo, Mario Pineida tuvo una destacada trayectoria en el fútbol ecuatoriano. Fue campeón en dos oportunidades con Barcelona, disputó instancias decisivas de la Copa Libertadores y representó a la selección de Ecuador en ocho partidos oficiales, dejando una huella reconocida dentro y fuera del campo de juego.