Después de varios meses de espera, este jueves se oficializó la realización de la Finalissima entre la Selección Argentina y España. El partido se disputará el viernes 27 de marzo, a las 15 (hora argentina), en el estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022.

El encuentro se jugará meses antes del inicio del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y enfrentará al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa 2024. Si bien la fecha ya había sido mencionada de manera extraoficial, recién ahora quedó confirmado el acuerdo entre las confederaciones.

Desde la organización señalaron que en las próximas semanas se brindarán más detalles vinculados a la logística del evento y al inicio de la venta de entradas para el público.

La Albiceleste llegará como campeona vigente no solo del mundo, sino también de la propia Finalissima. En 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció a Italia en Wembley y se quedó con la primera edición del certamen, por lo que ahora buscará defender el título.

En la previa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó la importancia del partido: “Es más que una competición; simboliza la cooperación y el respeto entre confederaciones y ofrece a los aficionados un acontecimiento histórico”. En la misma línea, el titular de la UEFA, Aleksander Čeferin, remarcó que el encuentro “representa la unión de dos continentes futbolísticos en un duelo de enorme prestigio”.

La fecha elegida no terminó de convencer al cuerpo técnico argentino. Meses atrás, Scaloni había expresado su incomodidad por disputar la Finalissima tan cerca de la Copa del Mundo y señaló que hubiera preferido jugarla con mayor anticipación. En contrapartida, el entrenador de España, Luis de la Fuente, valoró el cruce y aseguró que se trata de “uno de los partidos más importantes que se pueden jugar en el fútbol actual”.