Luego de cuatro temporadas consecutivas luciendo el número 1, Max Verstappen afrontará la Fórmula 1 2026 con un cambio significativo en su monoplaza. Al perder el campeonato 2025 por apenas dos puntos frente a Lando Norris, el neerlandés ya no podrá utilizar el dorsal reservado al campeón vigente.

La confirmación llegó tras el cierre del calendario y dejó un dato claro: Verstappen no retomará el 33, número que lo acompañó en sus primeros años en la categoría y con el que logró su primer título mundial en 2021.

En este marco, el elegido sería el 3, un número con valor personal para el piloto de Red Bull. De hecho, era el dorsal que había solicitado al llegar a la Fórmula 1, aunque en aquel momento se encontraba en uso por Daniel Ricciardo. Con la salida definitiva del australiano de la parrilla en 2024, el camino quedó allanado.

Si bien la normativa de la FIA establece que los números permanecen asignados durante dos temporadas tras la salida de un piloto, un reciente ajuste reglamentario permite excepciones con consentimiento. Según trascendió, Ricciardo dio su aprobación y Verstappen ya realizó pruebas recientes con autos GT3 utilizando el número 3.

“Es mi número favorito, aunque todavía tengo que esperar la aprobación final”, señaló el tetracampeón en declaraciones a la prensa europea. Incluso descartó opciones más llamativas y confirmó que, sin el 1 disponible, el 3 será su dorsal para la próxima temporada.

Desde Red Bull también dieron señales en redes sociales, reforzando la idea de que Max Verstappen cumplirá en 2026 el deseo que arrastra desde su desembarco en la máxima categoría.