Costas ya piensa en refuerzos para el Racing 2026
Luego de asegurar su continuidad, el entrenador de La Academia avanzó con la dirigencia en el armado del plantel y señaló cuatro posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada.
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.Deportes18/12/2025GASTON PAROLA
Luego de cuatro temporadas consecutivas luciendo el número 1, Max Verstappen afrontará la Fórmula 1 2026 con un cambio significativo en su monoplaza. Al perder el campeonato 2025 por apenas dos puntos frente a Lando Norris, el neerlandés ya no podrá utilizar el dorsal reservado al campeón vigente.
La confirmación llegó tras el cierre del calendario y dejó un dato claro: Verstappen no retomará el 33, número que lo acompañó en sus primeros años en la categoría y con el que logró su primer título mundial en 2021.
En este marco, el elegido sería el 3, un número con valor personal para el piloto de Red Bull. De hecho, era el dorsal que había solicitado al llegar a la Fórmula 1, aunque en aquel momento se encontraba en uso por Daniel Ricciardo. Con la salida definitiva del australiano de la parrilla en 2024, el camino quedó allanado.
Si bien la normativa de la FIA establece que los números permanecen asignados durante dos temporadas tras la salida de un piloto, un reciente ajuste reglamentario permite excepciones con consentimiento. Según trascendió, Ricciardo dio su aprobación y Verstappen ya realizó pruebas recientes con autos GT3 utilizando el número 3.
“Es mi número favorito, aunque todavía tengo que esperar la aprobación final”, señaló el tetracampeón en declaraciones a la prensa europea. Incluso descartó opciones más llamativas y confirmó que, sin el 1 disponible, el 3 será su dorsal para la próxima temporada.
Desde Red Bull también dieron señales en redes sociales, reforzando la idea de que Max Verstappen cumplirá en 2026 el deseo que arrastra desde su desembarco en la máxima categoría.
Luego de asegurar su continuidad, el entrenador de La Academia avanzó con la dirigencia en el armado del plantel y señaló cuatro posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada.
El entrenador del Rojo entregó la lista de puestos a reforzar para el 2026 y expresó su intención de retener a Rodrigo Fernández Cedrés.
La Selección Argentina enfrentará a España el viernes 27 de marzo en Qatar, en un duelo que reunirá a los campeones de América y Europa.
El futbolista ecuatoriano fue asesinado en un ataque armado que habría sido dirigido. No hay detenidos y la escena del crimen quedó expuesta durante horas.
El capitán de Estudiantes evalúa su futuro tras un año consagratorio. Mientras River avanza con cautela, Santos aparece como un rival de peso en la negociación.
El extremo colombiano se despidió de Atlético Nacional tras ser campeón y dejó todo listo para sumarse al Xeneize de cara a la temporada 2026.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.