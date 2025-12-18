Verstappen cambiará de número en la F1 2026
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
El 2026 de Racing comienza a delinearse con mayor claridad. Tras la derrota frente a Estudiantes en la final del Torneo Clausura y la confirmación de su participación en la próxima Copa Sudamericana, el club dio un paso clave al asegurar la continuidad de Gustavo Costas como entrenador.
El miércoles, la dirigencia acordó con el DT un contrato por tres temporadas, que será firmado en los próximos días si no surgen imprevistos. Con el futuro definido en el banco de suplentes, ahora el foco está puesto en el armado del plantel.
En ese marco, la Secretaría Técnica encabezada por Sebastián Saja ya trabaja sobre los pedidos concretos del cuerpo técnico. Costas considera prioritario sumar un lateral derecho, un volante mixto, un mediocampista creativo y un centrodelantero para mantener la competitividad del equipo.
En la defensa, la salida de Facundo Mura —quien no renovará su vínculo y se marchará libre— dejó a Gastón Martirena como única opción natural en el lateral derecho. Por eso, Racing analiza alternativas y uno de los nombres que aparece es Lucas Blondel, actualmente sin lugar en Boca. Además, Marcelo Herrera, hoy a préstamo en el Columbus Crew de la MLS, también figura en carpeta.
Otra posibilidad es Eros Mancuso, con pasado en Estudiantes y reciente descenso en el Brasileirao con Fortaleza. Más lejana aparece la chance del colombiano Santiago Arias, actualmente en Bahía.
Para el mediocampo, si bien no trascendieron nombres para el volante de corte más defensivo, el puesto creativo sí tiene un apuntado: Matko Miljevic. Racing ya inició conversaciones con Huracán para intentar sumarlo tras su buena temporada.
En ataque, el cuerpo técnico pretende sumar competencia para Adrián “Maravilla” Martínez. Adrián Balboa tuvo pocos minutos y el club busca otro centrodelantero. En ese sentido, Milton Giménez, hoy en Boca, vuelve a aparecer como un viejo anhelo de Costas desde su etapa en Banfield.
Con el entrenador confirmado, Racing avanza en silencio pero con objetivos claros para reforzar su plantel de cara a un 2026 que tendrá desafíos tanto a nivel local como internacional.
