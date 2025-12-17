Los Simpson cumplen 36 años desde su estreno

Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.

Sociedad17/12/2025
Un día como hoy, hace 36 años, se estrenaba Los Simpson, una de las series más longevas e influyentes de la historia de la televisión. El primer episodio fue emitido el 17 de diciembre de 1989 y marcó el inicio de un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras.

Creada por Matt Groening y producida por James L. Brooks, la ficción animada cuenta la vida cotidiana de la familia amarilla más famosa del mundo: Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Con un humor ácido y una fuerte carga de sátira social, la serie logró reflejar, a lo largo de los años, distintos aspectos de la política, la cultura y la vida cotidiana.

Con más de 35 temporadas al aire, Los Simpson acumulan decenas de premios y reconocimientos internacionales, y continúan siendo un referente indiscutido de la animación y la televisión, manteniendo su vigencia a pesar del paso del tiempo.

