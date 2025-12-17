Megaoperativo antidroga en Córdoba: siete detenidos
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante múltiples allanamientos y secuestró más de 20 mil dosis de drogas, además de armas y vehículos.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.Sociedad17/12/2025LORENA ACOSTA
Un día como hoy, hace 36 años, se estrenaba Los Simpson, una de las series más longevas e influyentes de la historia de la televisión. El primer episodio fue emitido el 17 de diciembre de 1989 y marcó el inicio de un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras.
Creada por Matt Groening y producida por James L. Brooks, la ficción animada cuenta la vida cotidiana de la familia amarilla más famosa del mundo: Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Con un humor ácido y una fuerte carga de sátira social, la serie logró reflejar, a lo largo de los años, distintos aspectos de la política, la cultura y la vida cotidiana.
Con más de 35 temporadas al aire, Los Simpson acumulan decenas de premios y reconocimientos internacionales, y continúan siendo un referente indiscutido de la animación y la televisión, manteniendo su vigencia a pesar del paso del tiempo.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante múltiples allanamientos y secuestró más de 20 mil dosis de drogas, además de armas y vehículos.
El hecho ocurrió en el barrio Parque Hermoso. Murieron 28 animales y la mujer falleció tras ingerir la misma sustancia.
Tiene 14 años y pidió una familia a través de un video que se volvió viral. Su historia generó una respuesta masiva y reabrió el debate sobre la adopción de adolescentes.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Seguridad porteña tras considerar que el accionar fue contrario a la ética y el decoro exigidos a la fuerza.
Investigadores del CONICET y la Universidad de La Plata confirmaron la presencia de fármacos de uso común en ríos y arroyos que desembocan en el estuario.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
La Máxima anunció oficialmente que Portugal volverá al calendario en 2027 y 2028, con Portimão como sede y en reemplazo de Zandvoort.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.