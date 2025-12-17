Miguel Ángel Borja está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul. Según informó el periodista César Caballero en el programa Equipo F de ESPN Argentina, las negociaciones entre el club mexicano y el entorno del delantero colombiano avanzan de manera positiva.

De acuerdo a lo señalado, los contactos se intensificaron en los últimos días, una vez que la delegación cementera regresó de Catar, donde participó de la Copa Intercontinental. Durante ese período, la dirigencia había postergado definiciones relacionadas con el mercado de pases.

“La negociación camina por muy buen camino y está adelantada”, explicó Caballero, al detallar que Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, encabeza las conversaciones con el representante del futbolista.

Borja había sido ofrecido previamente, pero recién ahora el club comenzó a trabajar de lleno en el armado del plantel para la próxima temporada. Si bien todavía no existe un preacuerdo firmado, el colombiano aparece como una de las principales opciones para reforzar el ataque de cara al Torneo Apertura 2026.

Un punto clave es su situación contractual: Borja no continuará en River Plate y quedará libre el próximo 31 de diciembre, lo que facilita su posible llegada al fútbol mexicano. En este marco, Cruz Azul planea retomar los entrenamientos el 29 de diciembre y busca tener gran parte de las incorporaciones definidas para esa fecha.

“Miguel Borja es una de las prioridades que tiene Iván Alonso para sumarlo y ponerlo cuanto antes a disposición de Nicolás Larcamón”, concluyó el periodista, destacando el rol que tendría el delantero en el nuevo proyecto deportivo de la Máquina.