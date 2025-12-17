New York Knicks, campeones de la NBA Cup 2025
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.Deportes17/12/2025GASTON PAROLA
Miguel Ángel Borja está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul. Según informó el periodista César Caballero en el programa Equipo F de ESPN Argentina, las negociaciones entre el club mexicano y el entorno del delantero colombiano avanzan de manera positiva.
De acuerdo a lo señalado, los contactos se intensificaron en los últimos días, una vez que la delegación cementera regresó de Catar, donde participó de la Copa Intercontinental. Durante ese período, la dirigencia había postergado definiciones relacionadas con el mercado de pases.
“La negociación camina por muy buen camino y está adelantada”, explicó Caballero, al detallar que Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, encabeza las conversaciones con el representante del futbolista.
Borja había sido ofrecido previamente, pero recién ahora el club comenzó a trabajar de lleno en el armado del plantel para la próxima temporada. Si bien todavía no existe un preacuerdo firmado, el colombiano aparece como una de las principales opciones para reforzar el ataque de cara al Torneo Apertura 2026.
Un punto clave es su situación contractual: Borja no continuará en River Plate y quedará libre el próximo 31 de diciembre, lo que facilita su posible llegada al fútbol mexicano. En este marco, Cruz Azul planea retomar los entrenamientos el 29 de diciembre y busca tener gran parte de las incorporaciones definidas para esa fecha.
“Miguel Borja es una de las prioridades que tiene Iván Alonso para sumarlo y ponerlo cuanto antes a disposición de Nicolás Larcamón”, concluyó el periodista, destacando el rol que tendría el delantero en el nuevo proyecto deportivo de la Máquina.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El campeón de Europa y el gigante brasileño se enfrentan este miércoles por el título mundial, en una final que promete alto nivel y figuras internacionales.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
La federación africana sostiene que RD Congo utilizó futbolistas no habilitados y pide disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
La Conmebol dio a conocer el nuevo ranking de clubes que regirá desde 2026, con cambios en la cima, presencia fuerte de equipos argentinos y el ingreso de Racing al top 10.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.