Verstappen cambiará de número en la F1 2026
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
Memphis se impuso a Minnesota con un gran partido de Jaren Jackson Jr., mientras que Chicago derrotó a Cleveland con un triple-doble de Josh Giddey.Deportes18/12/2025GASTON PAROLA
La NBA vivió este miércoles una jornada poco habitual, con apenas dos encuentros en el calendario tras la disputa de la final de la NBA Cup en Las Vegas. En ese contexto, Memphis Grizzlies y Chicago Bulls fueron los equipos que celebraron victorias.
En Minneapolis, los Grizzlies vencieron 116-110 a los Minnesota Timberwolves como visitantes. Jaren Jackson Jr. fue la gran figura del partido al firmar un doble-doble de 28 puntos y 12 rebotes, clave para que Memphis lograra su séptimo triunfo en los últimos nueve encuentros, pese a una extensa lista de bajas que incluye a Ja Morant.
Otro de los puntos altos fue el australiano Jock Landale, quien aportó 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Jaylen Wells sumó 17 unidades. En el conjunto local, que no contó por tercer partido consecutivo con Anthony Edwards, Julius Randle anotó 21 puntos. Además, Donte DiVincenzo (19 puntos y 11 rebotes) y Rudy Gobert (16 puntos y 16 rebotes) también lograron dobles-dobles.
Con este resultado, Memphis se mantiene en zona de play-in de la Conferencia Oeste, con el mismo récord que Golden State Warriors, mientras que Minnesota ocupa el sexto puesto.
Por otro lado, en Chicago, los Bulls derrotaron con claridad 127-111 a Cleveland Cavaliers. Josh Giddey fue el gran protagonista al registrar un triple-doble de 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, el sexto de su temporada. A su aporte se sumaron los 25 puntos de Coby White y los 20 de Nikola Vucevic.
En los Cavaliers, Donovan Mitchell fue el máximo anotador del encuentro con 32 puntos, acompañado por Jaylon Tyson (21) y Darius Garland (15). A pesar de la derrota, Cleveland continúa entre los equipos destacados del Este, aunque atraviesa un momento irregular.
Chicago, en tanto, se ubica décimo en la Conferencia Este, en el último puesto de acceso al play-in, y logró cortar una racha negativa tras haber perdido ocho de sus últimos nueve partidos.
Luego de asegurar su continuidad, el entrenador de La Academia avanzó con la dirigencia en el armado del plantel y señaló cuatro posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada.
El entrenador del Rojo entregó la lista de puestos a reforzar para el 2026 y expresó su intención de retener a Rodrigo Fernández Cedrés.
La Selección Argentina enfrentará a España el viernes 27 de marzo en Qatar, en un duelo que reunirá a los campeones de América y Europa.
El futbolista ecuatoriano fue asesinado en un ataque armado que habría sido dirigido. No hay detenidos y la escena del crimen quedó expuesta durante horas.
El capitán de Estudiantes evalúa su futuro tras un año consagratorio. Mientras River avanza con cautela, Santos aparece como un rival de peso en la negociación.
El Xeneize volverá a disputar esta instancia tras dos años y, por ranking y reglamento, ya sabe a qué equipos evitará y cuáles podrían cruzarse en su camino.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.