La NBA vivió este miércoles una jornada poco habitual, con apenas dos encuentros en el calendario tras la disputa de la final de la NBA Cup en Las Vegas. En ese contexto, Memphis Grizzlies y Chicago Bulls fueron los equipos que celebraron victorias.

En Minneapolis, los Grizzlies vencieron 116-110 a los Minnesota Timberwolves como visitantes. Jaren Jackson Jr. fue la gran figura del partido al firmar un doble-doble de 28 puntos y 12 rebotes, clave para que Memphis lograra su séptimo triunfo en los últimos nueve encuentros, pese a una extensa lista de bajas que incluye a Ja Morant.

Otro de los puntos altos fue el australiano Jock Landale, quien aportó 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Jaylen Wells sumó 17 unidades. En el conjunto local, que no contó por tercer partido consecutivo con Anthony Edwards, Julius Randle anotó 21 puntos. Además, Donte DiVincenzo (19 puntos y 11 rebotes) y Rudy Gobert (16 puntos y 16 rebotes) también lograron dobles-dobles.

Con este resultado, Memphis se mantiene en zona de play-in de la Conferencia Oeste, con el mismo récord que Golden State Warriors, mientras que Minnesota ocupa el sexto puesto.

Por otro lado, en Chicago, los Bulls derrotaron con claridad 127-111 a Cleveland Cavaliers. Josh Giddey fue el gran protagonista al registrar un triple-doble de 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, el sexto de su temporada. A su aporte se sumaron los 25 puntos de Coby White y los 20 de Nikola Vucevic.

En los Cavaliers, Donovan Mitchell fue el máximo anotador del encuentro con 32 puntos, acompañado por Jaylon Tyson (21) y Darius Garland (15). A pesar de la derrota, Cleveland continúa entre los equipos destacados del Este, aunque atraviesa un momento irregular.

Chicago, en tanto, se ubica décimo en la Conferencia Este, en el último puesto de acceso al play-in, y logró cortar una racha negativa tras haber perdido ocho de sus últimos nueve partidos.