Borja, muy cerca de convertirse en refuerzo de Cruz Azul
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
New York Knicks se consagraron campeones de la NBA Cup 2025 y se convirtieron en el tercer equipo en ganar este reciente torneo organizado por la Asociación, sumándose a Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks.
La final del certamen coronó a los Knicks luego de un recorrido sólido a lo largo de la competencia. Para llegar al partido decisivo, el conjunto de Nueva York dejó en el camino a Orlando Magic en las semifinales, mostrando un rendimiento parejo y efectivo en los momentos clave.
Del otro lado del cuadro, San Antonio Spurs protagonizaron una de las grandes sorpresas del torneo y, posiblemente, de la temporada. El equipo texano eliminó en la semifinal del Oeste al vigente monarca de la liga y máximo favorito, Oklahoma City Thunder, resultado que sacudió el panorama previo a la final.
Con este título, los Knicks celebran un nuevo logro a nivel NBA y refuerzan su protagonismo en un certamen que, año a año, comienza a ganar prestigio dentro del calendario oficial.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El campeón de Europa y el gigante brasileño se enfrentan este miércoles por el título mundial, en una final que promete alto nivel y figuras internacionales.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
La federación africana sostiene que RD Congo utilizó futbolistas no habilitados y pide disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
La Conmebol dio a conocer el nuevo ranking de clubes que regirá desde 2026, con cambios en la cima, presencia fuerte de equipos argentinos y el ingreso de Racing al top 10.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.