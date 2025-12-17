New York Knicks, campeones de la NBA Cup 2025

El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.

Deportes17/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
images

New York Knicks se consagraron campeones de la NBA Cup 2025 y se convirtieron en el tercer equipo en ganar este reciente torneo organizado por la Asociación, sumándose a Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks.
La final del certamen coronó a los Knicks luego de un recorrido sólido a lo largo de la competencia. Para llegar al partido decisivo, el conjunto de Nueva York dejó en el camino a Orlando Magic en las semifinales, mostrando un rendimiento parejo y efectivo en los momentos clave.

Del otro lado del cuadro, San Antonio Spurs protagonizaron una de las grandes sorpresas del torneo y, posiblemente, de la temporada. El equipo texano eliminó en la semifinal del Oeste al vigente monarca de la liga y máximo favorito, Oklahoma City Thunder, resultado que sacudió el panorama previo a la final.

Con este título, los Knicks celebran un nuevo logro a nivel NBA y refuerzan su protagonismo en un certamen que, año a año, comienza a ganar prestigio dentro del calendario oficial.

