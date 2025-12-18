Independiente comienza a diagramar el 2026 con expectativas renovadas y, en ese camino, Gustavo Quinteros ya le trasladó a la dirigencia cuáles son las posiciones que considera prioritarias para reforzar el plantel.

Uno de los primeros pedidos del entrenador es la incorporación de un defensor central. En ese sector, el futuro de Kevin Lomónaco será clave, ya que el zaguero es seguido por varios clubes, entre ellos el Grupo Pachuca. En caso de una salida, en Avellaneda analizan sumar más de una alternativa para esa zona.

Además, Quinteros manifestó su deseo de continuar contando con Rodrigo Fernández Cedrés. El mediocampista uruguayo finalizó su préstamo desde Santos y también quedó libre del club brasileño, por lo que Independiente busca ofrecerle un nuevo contrato. Por ahora, las negociaciones no avanzaron debido a diferencias económicas, aunque el DT lo considera una prioridad.

Otro de los puntos señalados por el cuerpo técnico es la necesidad de incorporar un centrodelantero que compita con Gabriel Ávalos y brinde más variantes ofensivas, una falencia que el equipo arrastró durante gran parte de la temporada. Hasta el momento, no trascendieron nombres concretos.

El resto del movimiento en el mercado de pases estará condicionado por las posibles bajas. Actualmente, los jugadores que finalizaron su vínculo son Joaquín Blázquez —con conversaciones para renovar su préstamo—, Nicolás Freire y Federico Mancuello, con quien existen charlas para extender su estadía por un año más.

Mientras tanto, la dirigencia comienza a trabajar para cumplir con los pedidos del entrenador y darle a Independiente las herramientas necesarias para afrontar el próximo año.