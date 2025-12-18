Verstappen cambiará de número en la F1 2026
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
El entrenador del Rojo entregó la lista de puestos a reforzar para el 2026 y expresó su intención de retener a Rodrigo Fernández Cedrés.Deportes18/12/2025GASTON PAROLA
Independiente comienza a diagramar el 2026 con expectativas renovadas y, en ese camino, Gustavo Quinteros ya le trasladó a la dirigencia cuáles son las posiciones que considera prioritarias para reforzar el plantel.
Uno de los primeros pedidos del entrenador es la incorporación de un defensor central. En ese sector, el futuro de Kevin Lomónaco será clave, ya que el zaguero es seguido por varios clubes, entre ellos el Grupo Pachuca. En caso de una salida, en Avellaneda analizan sumar más de una alternativa para esa zona.
Además, Quinteros manifestó su deseo de continuar contando con Rodrigo Fernández Cedrés. El mediocampista uruguayo finalizó su préstamo desde Santos y también quedó libre del club brasileño, por lo que Independiente busca ofrecerle un nuevo contrato. Por ahora, las negociaciones no avanzaron debido a diferencias económicas, aunque el DT lo considera una prioridad.
Otro de los puntos señalados por el cuerpo técnico es la necesidad de incorporar un centrodelantero que compita con Gabriel Ávalos y brinde más variantes ofensivas, una falencia que el equipo arrastró durante gran parte de la temporada. Hasta el momento, no trascendieron nombres concretos.
El resto del movimiento en el mercado de pases estará condicionado por las posibles bajas. Actualmente, los jugadores que finalizaron su vínculo son Joaquín Blázquez —con conversaciones para renovar su préstamo—, Nicolás Freire y Federico Mancuello, con quien existen charlas para extender su estadía por un año más.
Mientras tanto, la dirigencia comienza a trabajar para cumplir con los pedidos del entrenador y darle a Independiente las herramientas necesarias para afrontar el próximo año.
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
Luego de asegurar su continuidad, el entrenador de La Academia avanzó con la dirigencia en el armado del plantel y señaló cuatro posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada.
La Selección Argentina enfrentará a España el viernes 27 de marzo en Qatar, en un duelo que reunirá a los campeones de América y Europa.
El futbolista ecuatoriano fue asesinado en un ataque armado que habría sido dirigido. No hay detenidos y la escena del crimen quedó expuesta durante horas.
El capitán de Estudiantes evalúa su futuro tras un año consagratorio. Mientras River avanza con cautela, Santos aparece como un rival de peso en la negociación.
El extremo colombiano se despidió de Atlético Nacional tras ser campeón y dejó todo listo para sumarse al Xeneize de cara a la temporada 2026.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.