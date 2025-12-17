Chelsea avanzó con doblete de Garnacho
San Lorenzo de Almagro atraviesa un nuevo capítulo de inestabilidad institucional. Este martes por la noche se confirmó formalmente el estado de acefalía de la Comisión Directiva, luego de que se alcanzaran las renuncias necesarias para dar por finalizado el mandato de Marcelo Moretti.
La situación se definió tras una jornada extensa y tensa en Ciudad Deportiva. La reunión de Comisión Directiva había sido interrumpida horas antes debido a la citación judicial de nueve dirigentes, pero al reanudarse permitió completar el número de dimisiones exigido por el Estatuto del club.
Desde la institución informaron que presentaron su renuncia catorce dirigentes, entre ellos Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías y María Soledad Boufflet, además del vocal suplente Mariano Marino. Permanecieron en sus cargos Marcelo Moretti, Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Alejandro Tamer y Sergio Costantino.
A través de un comunicado oficial, San Lorenzo explicó que, al configurarse el estado de acefalía, se encomendó a la Presidencia de la Asamblea de Representantes convocar con urgencia a una reunión extraordinaria. En ese marco, Daniel Matos, presidente de la Asamblea, quedará a cargo de manera transitoria del gobierno del club y deberá llamar al pleno del cuerpo en un plazo de 48 horas para designar una Comisión Transitoria.
Mientras tanto, en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva se congregaron cientos de hinchas que expresaron su rechazo a la conducción saliente, en una jornada marcada por cánticos y reclamos contra la dirigencia.
El acta que decreta la acefalía fue firmada por la mayoría de los presentes, aunque no contó con la firma de Marcelo Moretti, quien se retiró de la reunión antes de su cierre definitivo. El documento fue difundido a la prensa por Cristian Evangelista, uno de los dirigentes que evalúa integrar un eventual gobierno de transición.
Por su parte, Moretti rechazó la validez del procedimiento y adelantó que llevará el caso nuevamente a la Justicia. Según afirmó, el acta presenta “anomalías” y carece de normalidad institucional. “La acefalía no está bien decretada. No firmé el acta y tiene varios vicios. Vamos a impugnarla”, sostuvo en declaraciones televisivas, al tiempo que denunció un intento de “golpe institucional” en su contra.
En este escenario, San Lorenzo deberá resolver en los próximos días quién conducirá el club hasta que se normalice su situación dirigencial.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
