Chelsea logró una victoria clave fuera de casa y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra tras imponerse por 3-1 ante Cardiff. En una noche determinante, los argentinos Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte tuvieron una participación decisiva en el resultado.

Buonanotte fue titular en el equipo dirigido por Enzo Maresca, mientras que Garnacho ingresó en el inicio del segundo tiempo en lugar de Tyrique George. Apenas 12 minutos después, ambos se asociaron en una rápida transición ofensiva: el ex jugador del Manchester United recibió por izquierda y definió cruzado para marcar el primer gol del complemento.

El local logró empatar transitoriamente a los 30 minutos a través de David Turnbull, que conectó de cabeza tras una pelota parada. Sin embargo, Chelsea reaccionó rápido y volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Pedro Neto a los 36, que le devolvió la tranquilidad al conjunto visitante.

Ya en tiempo de descuento, Garnacho volvió a aparecer por el sector izquierdo. Esta vez fue asistido por Joao Pedro y definió con precisión al segundo palo para sellar el 3-1 definitivo y completar su doblete personal.

Con este triunfo, Garnacho, de 21 años, acumula cuatro goles y dos asistencias en 17 partidos desde su llegada al club a fines de agosto. Chelsea ahora espera rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Manchester City y Brentford.