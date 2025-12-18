Verstappen cambiará de número en la F1 2026
El extremo colombiano se despidió de Atlético Nacional tras ser campeón y dejó todo listo para sumarse al Xeneize de cara a la temporada 2026.Deportes18/12/2025GASTON PAROLA
Salvo un imprevisto de último momento, Marino Hinestroza se convertirá en el primer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases. El delantero colombiano de 23 años viene de consagrarse campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional y, tras la final, publicó un mensaje de despedida que confirmó su salida del club.
Atlético Nacional se quedó con el título tras vencer por 1-0 a Independiente de Medellín, partido en el que Hinestroza fue titular. Luego del encuentro, el extremo escribió en sus redes sociales: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”, un mensaje que fue interpretado como la señal definitiva de su partida.
En este marco, las negociaciones entre Boca y el club colombiano avanzaron rápidamente en las últimas horas. Incluso, hubo un contacto directo del presidente Juan Román Riquelme con el futbolista y un emisario del Xeneize se encuentra en Colombia para cerrar los últimos detalles. El acuerdo es de palabra y la transferencia quedaría sellada en los próximos días, pensando en la participación de Boca en la Copa Libertadores 2026.
Si bien no trascendieron cifras oficiales, Atlético Nacional había tasado al jugador en ocho millones de dólares. Boca acercó una oferta cercana a los seis millones, incluyendo bonos por objetivos, y todo indica que esos serán los números finales de la operación. A mitad de año, el pase se había frustrado por pretensiones superiores a los diez millones, pero la cifra bajó en el segundo semestre.
Hinestroza disputó 84 partidos con el conjunto verdolaga, donde marcó 11 goles y dio 14 asistencias. Se desempeña como extremo derecho, es veloz, potente y con buen remate de media distancia. Aunque juega a pierna natural, suele cerrar hacia el centro para definir con la zurda. Su perfil recuerda al de Sebastián Villa, futbolista al que Miguel Ángel Russo supo potenciar en su anterior ciclo en Boca.
