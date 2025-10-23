Condenaron a un abogado santafesino por montar un vivero narco

El abogado santafesino Osvaldo Ernesto Ceresole, conocido como “Patato”, fue condenado a seis años de prisión por organizar un vivero de marihuana en la localidad de Arroyo Leyes. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, José María Escobar Cello y Luciano Lauría.

Ceresole, de 56 años, fue hallado culpable de “cultivo de plantas para producir estupefacientes” en dos hechos, “tenencia de arma de fuego de guerra sin autorización legal” y “hurto”. Además, deberá abonar una multa de 72 unidades fijas. Durante el juicio, ejerció su propia defensa junto al defensor público oficial Fernando Sánchez.

La investigación comenzó en febrero de 2024, tras allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en un campo ubicado a la altura del kilómetro 19 de la ruta provincial 1 y en una vivienda de la ciudad de Santa Fe. En esos operativos se incautaron más de 2.100 plantas de marihuana, sistemas de cultivo indoor, luminarias, equipos de climatización, armas y municiones.

El fiscal general Martín Suárez Faisal lo consideró “organizador” de la producción y venta de estupefacientes, mientras que la defensa argumentó que se trataba de un cultivo autorizado con fines experimentales ante el INASE.

De las ocho personas imputadas en la causa, siete acordaron juicios abreviados con penas de entre dos y cuatro años de prisión. Ceresole fue el único que optó por ir a juicio, resultando condenado. Entre los demás implicados figuran el barrabrava de Colón, Gabriel “Cachiporri” Nudel, y el organizador de eventos Mauricio Zambón.

El tribunal ordenó además el decomiso de bienes utilizados en los ilícitos, entre ellos dos camionetas Toyota Hilux y varias armas de fuego, que serán remitidas a la ANMAC. La lectura de los fundamentos de la condena está prevista para el miércoles 29 de octubre a las 12.