Condenaron a un abogado santafesino por montar un vivero narco

Cayó en Villegas la “estafadora de los planes sociales”
Una joven de 23 años fue detenida tras una investigación que reveló una serie de fraudes millonarios cometidos contra trabajadores y empleados municipales del distrito de General Arenales.
El abogado santafesino Osvaldo Ernesto Ceresole, conocido como “Patato”, fue condenado a seis años de prisión por organizar un vivero de marihuana en la localidad de Arroyo Leyes. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, José María Escobar Cello y Luciano Lauría.
Ceresole, de 56 años, fue hallado culpable de “cultivo de plantas para producir estupefacientes” en dos hechos, “tenencia de arma de fuego de guerra sin autorización legal” y “hurto”. Además, deberá abonar una multa de 72 unidades fijas. Durante el juicio, ejerció su propia defensa junto al defensor público oficial Fernando Sánchez.
La investigación comenzó en febrero de 2024, tras allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en un campo ubicado a la altura del kilómetro 19 de la ruta provincial 1 y en una vivienda de la ciudad de Santa Fe. En esos operativos se incautaron más de 2.100 plantas de marihuana, sistemas de cultivo indoor, luminarias, equipos de climatización, armas y municiones.
El fiscal general Martín Suárez Faisal lo consideró “organizador” de la producción y venta de estupefacientes, mientras que la defensa argumentó que se trataba de un cultivo autorizado con fines experimentales ante el INASE.
De las ocho personas imputadas en la causa, siete acordaron juicios abreviados con penas de entre dos y cuatro años de prisión. Ceresole fue el único que optó por ir a juicio, resultando condenado. Entre los demás implicados figuran el barrabrava de Colón, Gabriel “Cachiporri” Nudel, y el organizador de eventos Mauricio Zambón.
El tribunal ordenó además el decomiso de bienes utilizados en los ilícitos, entre ellos dos camionetas Toyota Hilux y varias armas de fuego, que serán remitidas a la ANMAC. La lectura de los fundamentos de la condena está prevista para el miércoles 29 de octubre a las 12.
Alejandro Ezequiel Domínguez, de 31 años, fue trasladado al penal de Piñero tras incumplir reiteradamente su arresto domiciliario. Está acusado de apuñalar a un joven durante un intento de robo.
Un hombre de 19 años fue detenido por abusar sexualmente de una adolescente y por agredir a su pareja y a su hermano. La medida fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, a pedido de la fiscal Rafaela Florit.
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Amenábar. Los detenidos son oriundos de Rufino.
El hecho ocurrió en 2023, cuando el agresor contactó a la víctima por redes sociales y la citó en una pensión.
El agresor, Marcos David Feltes (34), recibió una pena de un año y nueve meses de prisión condicional por violar reiteradamente una orden judicial y atacar a su expareja en Venado Tuerto.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El delantero cordobés de 23 años vive un gran momento en la Ligue 1 y recordó con cariño su paso por River. “Me gustaría volver algún día”, confesó desde Francia.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.