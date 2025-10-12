Nación habilitará a Santa Fe para tomar créditos y emitir bonos

El Ministerio de Economía de la Nación informó al gobierno santafesino que autorizará la toma de tres operaciones financieras clave: dos préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la emisión de bonos de deuda en el mercado norteamericano.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, firmó los avales correspondientes y solo resta la publicación del decreto que habilite la garantía federal con respaldo de la coparticipación. “También nos anticiparon que nos darán el aval para la emisión de bonos”, confirmaron desde el equipo económico que encabeza el ministro Pablo Olivares.

Los créditos ya cuentan con aprobación legislativa. En diciembre pasado, la Legislatura santafesina autorizó un préstamo de 75 millones de dólares destinado a obras para los Juegos Odesur 2026, que tendrán sede en Rosario, Santa Fe y Rafaela. En junio, además, se aprobó otro crédito de 150 millones de dólares para infraestructura en el sur provincial y la posibilidad de emitir bonos por hasta 1.000 millones de dólares.

Desde la cartera económica provincial señalaron que los fondos de la CAF tienen condiciones favorables: tasas bajas y plazos largos de amortización. El crédito para infraestructura, por ejemplo, tendrá una tasa del 6% anual y un plazo de 18 años, con 66 meses de gracia.

Mientras tanto, el gobierno provincial continúa financiando con recursos propios los avances en estadios y villas deportivas para los Juegos Odesur. Este viernes, el coordinador general del evento, Julián Galdeano, presentó en Santiago de Chile un informe ante el Comité Ejecutivo de Odesur sobre la marcha de las obras, que demandarán una inversión cercana a los 60 millones de dólares y prevén estar finalizadas en junio de 2026.