Clausuran otro hogar de adultos mayores en Venado Tuerto

Venado Tuerto: lo sorprendieron robando y volvió a atacar a la víctima
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El establecimiento funcionaba sin habilitación y fue denunciado por vulnerar derechos básicos de los residentes.Policiales 02/10/2025SOFIA ZANOTTI
El Tribunal de Faltas de Venado Tuerto dispuso la clausura de un nuevo hogar de convivencia para adultos mayores, ubicado en calle Misiones 255 y que operaba bajo el nombre de fantasía “La Armonía”.
La medida se adoptó luego de las fiscalizaciones realizadas por el área municipal de Hogares de Convivencia, que constató que el lugar no contaba con habilitación municipal ni provincial, ni con el acta de seguridad alimentaria.
“Desde diciembre de 2024, cuando se verificó el cambio de titularidad, la habilitación quedó sin efecto. Se realizaron visitas, acompañamiento y se otorgaron plazos, pero al no cumplirse con los requisitos, se procedió a la clausura”, informaron desde el Municipio.
El 16 de septiembre pasado, la Defensora General de la 3° Circunscripción Judicial, Gabriela del Castillo, había presentado una denuncia en el marco de la ordenanza 4040/11, señalando la “vulneración de los derechos más elementales de las personas allí alojadas”.
Desde la Municipalidad aclararon que se otorgó un tiempo prudencial para que las familias pudieran reubicar a los adultos mayores, y solo después de comprobar su traslado se colocaron las fajas de clausura. La responsable del establecimiento deberá comparecer en una audiencia ante el juez de Faltas.
“Todas las actuaciones fueron incorporadas a la causa que dio origen a la resolución de clausura, en cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de resguardar los derechos de las personas mayores”, remarcaron las autoridades.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
El Gobierno de Santa Fe realizó 130 allanamientos en el marco de la Ley de Microtráfico. Secuestraron drogas, armas y dinero en una investigación que apunta a las principales bandas de la región.
La comunidad trans exige esclarecer la muerte de Vanesa Jazmín “Yaya” Quiroga, hallada sin vida en la Ruta 33. La Justicia investiga si fue un accidente con fuga o un homicidio.
El pequeño recibió un disparo en la cabeza con un rifle de aire comprimido mientras jugaba en su casa. Permanece internado en estado reservado en el Hospital de Niños.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
Científicos identificaron por primera vez pequeños cúmulos de proteínas en tejido cerebral post mortem, considerados el inicio de la enfermedad. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más precoces.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.