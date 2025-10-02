Clausuran otro hogar de adultos mayores en Venado Tuerto

El Tribunal de Faltas de Venado Tuerto dispuso la clausura de un nuevo hogar de convivencia para adultos mayores, ubicado en calle Misiones 255 y que operaba bajo el nombre de fantasía “La Armonía”.

La medida se adoptó luego de las fiscalizaciones realizadas por el área municipal de Hogares de Convivencia, que constató que el lugar no contaba con habilitación municipal ni provincial, ni con el acta de seguridad alimentaria.

“Desde diciembre de 2024, cuando se verificó el cambio de titularidad, la habilitación quedó sin efecto. Se realizaron visitas, acompañamiento y se otorgaron plazos, pero al no cumplirse con los requisitos, se procedió a la clausura”, informaron desde el Municipio.

El 16 de septiembre pasado, la Defensora General de la 3° Circunscripción Judicial, Gabriela del Castillo, había presentado una denuncia en el marco de la ordenanza 4040/11, señalando la “vulneración de los derechos más elementales de las personas allí alojadas”.

Desde la Municipalidad aclararon que se otorgó un tiempo prudencial para que las familias pudieran reubicar a los adultos mayores, y solo después de comprobar su traslado se colocaron las fajas de clausura. La responsable del establecimiento deberá comparecer en una audiencia ante el juez de Faltas.

“Todas las actuaciones fueron incorporadas a la causa que dio origen a la resolución de clausura, en cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de resguardar los derechos de las personas mayores”, remarcaron las autoridades.