Detectan señales tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Un equipo internacional de investigadores logró visualizar por primera vez los oligómeros de alfa-sinucleína, diminutas aglomeraciones de proteínas en tejido cerebral humano post mortem, consideradas como las huellas iniciales del Parkinson. El hallazgo fue publicado en la revista Nature Biomedical Engineering.



Hasta ahora, los estudios solo habían identificado los llamados cuerpos de Lewy, grandes depósitos que aparecen en etapas avanzadas de la enfermedad. En cambio, los oligómeros representan un estadio mucho más temprano, clave para comprender cómo comienza la neurodegeneración.

La técnica utilizada, denominada ASA-PD (Advanced Sensing of Aggregates for Parkinson’s Disease), combina microscopía de fluorescencia ultrasensible y reducción de interferencias biológicas, lo que permitió detectar más de un millón de nanoagregados en muestras de la corteza cingulada anterior de pacientes con Parkinson y controles sanos.



Los resultados mostraron que los oligómeros estaban presentes en ambos grupos, pero eran más grandes y abundantes en los cerebros afectados por la enfermedad. Además, se detectó un subtipo exclusivo en los pacientes con Parkinson, lo que podría funcionar como un marcador temprano.

“El avance es muy relevante porque confirma que estos cúmulos existen y pueden ser el primer paso en el daño neuronal”, señaló Steven F. Lee, investigador de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio. En la misma línea, el neurólogo argentino Sergio Rodríquez Quiroga destacó que la posibilidad de detectar estas formas tempranas permitiría, en un futuro, diagnósticos más precoces y nuevas estrategias terapéuticas.

Aunque el hallazgo no tiene aplicación clínica inmediata, especialistas coinciden en que representa un cambio de perspectiva. La Organización Mundial de la Salud estima que el número de pacientes con Parkinson podría alcanzar los 25 millones en 2050, lo que refuerza la importancia de nuevas herramientas que permitan anticipar la enfermedad antes de que los síntomas se hagan irreversibles.