Detectan señales tempranas del Parkinson en el cerebro humano

El Virus Sincicial Respiratorio multiplica el riesgo en cardíacos
Un estudio advierte que el VSR puede aumentar hasta ocho veces las hospitalizaciones en adultos con insuficiencia cardíaca. En Argentina provoca miles de muertes cada año.
Científicos identificaron por primera vez pequeños cúmulos de proteínas en tejido cerebral post mortem, considerados el inicio de la enfermedad. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más precoces.Salud01/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un equipo internacional de investigadores logró visualizar por primera vez los oligómeros de alfa-sinucleína, diminutas aglomeraciones de proteínas en tejido cerebral humano post mortem, consideradas como las huellas iniciales del Parkinson. El hallazgo fue publicado en la revista Nature Biomedical Engineering.
Hasta ahora, los estudios solo habían identificado los llamados cuerpos de Lewy, grandes depósitos que aparecen en etapas avanzadas de la enfermedad. En cambio, los oligómeros representan un estadio mucho más temprano, clave para comprender cómo comienza la neurodegeneración.
La técnica utilizada, denominada ASA-PD (Advanced Sensing of Aggregates for Parkinson’s Disease), combina microscopía de fluorescencia ultrasensible y reducción de interferencias biológicas, lo que permitió detectar más de un millón de nanoagregados en muestras de la corteza cingulada anterior de pacientes con Parkinson y controles sanos.
Los resultados mostraron que los oligómeros estaban presentes en ambos grupos, pero eran más grandes y abundantes en los cerebros afectados por la enfermedad. Además, se detectó un subtipo exclusivo en los pacientes con Parkinson, lo que podría funcionar como un marcador temprano.
“El avance es muy relevante porque confirma que estos cúmulos existen y pueden ser el primer paso en el daño neuronal”, señaló Steven F. Lee, investigador de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio. En la misma línea, el neurólogo argentino Sergio Rodríquez Quiroga destacó que la posibilidad de detectar estas formas tempranas permitiría, en un futuro, diagnósticos más precoces y nuevas estrategias terapéuticas.
Aunque el hallazgo no tiene aplicación clínica inmediata, especialistas coinciden en que representa un cambio de perspectiva. La Organización Mundial de la Salud estima que el número de pacientes con Parkinson podría alcanzar los 25 millones en 2050, lo que refuerza la importancia de nuevas herramientas que permitan anticipar la enfermedad antes de que los síntomas se hagan irreversibles.
Expertos de Harvard y Prevention señalan que este alimento aporta proteínas y grasas saludables, pero advierten que debe consumirse con moderación.
En un nuevo micro de salud emitido por Sonic TV, las profesionales Miriam Dillon y Mónica Salio remarcaron la importancia de no automedicarse y de consultar siempre al farmacéutico o al médico antes de iniciar un tratamiento contra las alergias.
Nuevos estudios respaldan al huevo como un alimento nutritivo y seguro para la salud cardiovascular, siempre que se consuma en cantidades moderadas y con preparaciones adecuadas.
Un informe global publicado en The Lancet destaca avances en diagnóstico y tratamientos que cambian el paradigma frente a la enfermedad. La argentina Lucía Crivelli integró el equipo de expertos.
En una conferencia de prensa, la Clínica La Pequeña Familia presentó oficialmente la XIV edición de las Jornadas de Medicina y Enfermería, uno de sus eventos más representativos que se desarrollarán el próximo viernes 26 de septiembre en instalaciones de la UNNOBA.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.