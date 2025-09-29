El Virus Sincicial Respiratorio multiplica el riesgo en cardíacos

Mantequilla de maní: beneficios, riesgos y consumo recomendado
Expertos de Harvard y Prevention señalan que este alimento aporta proteínas y grasas saludables, pero advierten que debe consumirse con moderación.
Un estudio advierte que el VSR puede aumentar hasta ocho veces las hospitalizaciones en adultos con insuficiencia cardíaca. En Argentina provoca miles de muertes cada año.Salud29/09/2025SOFIA ZANOTTI
Los adultos con insuficiencia cardíaca tienen hasta ocho veces más posibilidades de ser hospitalizados a causa del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), según un nuevo estudio que alerta sobre el impacto de esta infección en personas con enfermedades cardiovasculares.
El VSR es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en adultos. Se estima que en países de altos ingresos genera más de 470.000 hospitalizaciones y 33.000 muertes anuales en mayores de 60 años. En Argentina, la cifra asciende a unas 14.600 internaciones y 3.500 fallecimientos por año en personas mayores de 20 años, en especial a partir de los 50.
De acuerdo con los datos, enfermedades crónicas como el asma, la EPOC o la insuficiencia cardíaca elevan considerablemente el riesgo de complicaciones. En el caso de la insuficiencia cardíaca, el riesgo de hospitalización es hasta 7,6 veces mayor.
El Dr. Daniel Colodenco (M.N. 453.229), director de la carrera de especialistas en Neumonología de la UBA, explicó que en personas mayores de 65 años o con salud frágil el VSR puede derivar en neumonía, con internaciones de entre tres y seis días, e incluso la necesidad de cuidados intensivos en hasta el 31% de los casos.
Además de los síntomas respiratorios comunes, el virus puede desencadenar respuestas inflamatorias que sobrecargan al corazón y aumentan el riesgo de eventos graves como angina, infarto o arritmias. “Es fundamental que las personas con enfermedades cardíacas no subestimen los signos de una infección respiratoria y consulten tempranamente”, advirtió Colodenco.
Los especialistas recomiendan medidas preventivas como el lavado de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas y permanecer en casa en caso de presentar síntomas. También destacan la importancia de la vacunación contra el VSR como herramienta clave para los grupos de riesgo.
En un nuevo micro de salud emitido por Sonic TV, las profesionales Miriam Dillon y Mónica Salio remarcaron la importancia de no automedicarse y de consultar siempre al farmacéutico o al médico antes de iniciar un tratamiento contra las alergias.
Nuevos estudios respaldan al huevo como un alimento nutritivo y seguro para la salud cardiovascular, siempre que se consuma en cantidades moderadas y con preparaciones adecuadas.
Un informe global publicado en The Lancet destaca avances en diagnóstico y tratamientos que cambian el paradigma frente a la enfermedad. La argentina Lucía Crivelli integró el equipo de expertos.
En una conferencia de prensa, la Clínica La Pequeña Familia presentó oficialmente la XIV edición de las Jornadas de Medicina y Enfermería, uno de sus eventos más representativos que se desarrollarán el próximo viernes 26 de septiembre en instalaciones de la UNNOBA.
Myriam Dillon, farmacéutica de Villa Cañás, destacó la solidaridad de la comunidad tras las inundaciones y aprovechó el espacio radial para concientizar sobre las ITS, subrayando la necesidad de test gratuitos, vacunación y uso del preservativo.
Robertito Funes fue agredido mientras cubría la movilización por las tres jóvenes asesinadas. La marcha, convocada por Ni Una Menos, terminó con forcejeos y tensión en el Congreso.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 617 de la traza nacional. La Justicia analiza si se trató de un accidente de tránsito con fuga del otro vehículo involucrado.
El equipo de Marcelo Gallardo no logra salir de la crisis: cayó 2-1 ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y llega golpeado al duelo de Copa Argentina frente a Racing.
En un partido intenso y con momentos de dominio repartido, la Academia no pudo imponer su localía e Independiente, en el debut de Gustavo Quinteros, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la última jugada.
El Xeneize mostró buenas intenciones en el inicio, pero volvió a depender en exceso de Paredes y terminó perdiendo 2-1 frente al Halcón, complicando su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Una investigación reveló que José Luis Espert figura como receptor de 200 mil dólares en la contabilidad atribuida al empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El diputado no respondió a las consultas.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.