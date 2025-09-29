El Virus Sincicial Respiratorio multiplica el riesgo en cardíacos

Los adultos con insuficiencia cardíaca tienen hasta ocho veces más posibilidades de ser hospitalizados a causa del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), según un nuevo estudio que alerta sobre el impacto de esta infección en personas con enfermedades cardiovasculares.

El VSR es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en adultos. Se estima que en países de altos ingresos genera más de 470.000 hospitalizaciones y 33.000 muertes anuales en mayores de 60 años. En Argentina, la cifra asciende a unas 14.600 internaciones y 3.500 fallecimientos por año en personas mayores de 20 años, en especial a partir de los 50.

De acuerdo con los datos, enfermedades crónicas como el asma, la EPOC o la insuficiencia cardíaca elevan considerablemente el riesgo de complicaciones. En el caso de la insuficiencia cardíaca, el riesgo de hospitalización es hasta 7,6 veces mayor.

El Dr. Daniel Colodenco (M.N. 453.229), director de la carrera de especialistas en Neumonología de la UBA, explicó que en personas mayores de 65 años o con salud frágil el VSR puede derivar en neumonía, con internaciones de entre tres y seis días, e incluso la necesidad de cuidados intensivos en hasta el 31% de los casos.

Además de los síntomas respiratorios comunes, el virus puede desencadenar respuestas inflamatorias que sobrecargan al corazón y aumentan el riesgo de eventos graves como angina, infarto o arritmias. “Es fundamental que las personas con enfermedades cardíacas no subestimen los signos de una infección respiratoria y consulten tempranamente”, advirtió Colodenco.

Los especialistas recomiendan medidas preventivas como el lavado de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas y permanecer en casa en caso de presentar síntomas. También destacan la importancia de la vacunación contra el VSR como herramienta clave para los grupos de riesgo.