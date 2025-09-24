Policías santafesinos denuncian traslados extremos y falta de descanso

El malestar en la Policía de Santa Fe vuelve a tomar fuerza. Numerosos efectivos aseguran que los traslados a sus destinos laborales llegan a ser de entre 300 y 700 kilómetros, en muchos casos realizados “a dedo” por las rutas provinciales.

Un agente relató a este medio que debe recorrer más de 400 km para cubrir su turno y que, lejos de ser un descanso, las 36 horas que marca el régimen 12x36 se transforman en horas de viaje. “La mitad de mi franco lo paso en la ruta, pidiendo que alguien me lleve. Las 36 horas de descanso son ficción”, describió.

Casos como Vera–Rosario (426 km) o Las Toscas–Venado Tuerto (cerca de 750 km) muestran el nivel de desarraigo y la falta de planificación en la asignación de destinos. Este panorama se suma a la crítica situación salarial que denuncian también docentes, médicos y trabajadores de Aguas Santafesinas.

El propio ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció semanas atrás la convivencia de hasta diez regímenes distintos de trabajo dentro de la fuerza (12x36, 24x48, 12x96, entre otros) y prometió un reordenamiento. Sin embargo, los efectivos sostienen que las mejoras anunciadas no alcanzan.

“De nada sirve entregar móviles nuevos si el policía no descansa, no tiene un café a mano y apenas encuentra un refugio en una garita para cubrirse del frío, el viento o la lluvia”, resumió un uniformado.

El reclamo pone en el centro de la discusión el modelo de turnos y las condiciones de trabajo que, según los agentes, no se corresponden con las promesas de campaña del gobernador Maximiliano Pullaro.