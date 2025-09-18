Venado Tuerto: demoraron a un joven con hierros punzantes

La policía secuestró dos hierros afilados en un operativo de patrullaje y trasladó a dos jóvenes a la Comisaría 12ª. Uno de ellos, menor de edad, quedó imputado.

Policiales 18 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
menor_detenido

En la madrugada de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto realizó un procedimiento en inmediaciones de calle 2 de Abril y Los Andes, en pleno barrio céntrico.

Durante un patrullaje preventivo, los agentes identificaron a dos jóvenes que circulaban en bicicleta. Al requisarlos, encontraron entre las prendas de uno de ellos un hierro de unos 15 centímetros con punta afilada.

Además, tras un rastrillaje en la zona, los uniformados hallaron otro elemento similar escondido entre pastizales. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 12ª junto con los elementos secuestrados.

Según lo dispuesto por la fiscalía interviniente, el menor de 16 años quedó imputado por portación de arma contundente, mientras que el mayor, de 18, fue notificado por infracción al artículo 10 Bis.

Te puede interesar
novelino_condenas

Histórica condena a la banda narco de Novelino

SOFIA ZANOTTI
Policiales 16 de septiembre de 2025

El Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario sentenció a 23 integrantes de la organización liderada por el venadense Mauro Novelino desde prisión. El jefe recibió una pena unificada de 35 años y su expareja, Lucía Uberti, 24.

Lo más visto
Boletín de noticias