Venado Tuerto: demoraron a un joven con hierros punzantes

Detuvieron a Ernesto Quintana, uno de los más buscados en Santa Fe
El operativo se concretó en Recreo, donde se secuestró un arma de fuego y celulares. Por su captura ofrecían una recompensa de $25 millones.
La policía secuestró dos hierros afilados en un operativo de patrullaje y trasladó a dos jóvenes a la Comisaría 12ª. Uno de ellos, menor de edad, quedó imputado.
En la madrugada de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto realizó un procedimiento en inmediaciones de calle 2 de Abril y Los Andes, en pleno barrio céntrico.
Durante un patrullaje preventivo, los agentes identificaron a dos jóvenes que circulaban en bicicleta. Al requisarlos, encontraron entre las prendas de uno de ellos un hierro de unos 15 centímetros con punta afilada.
Además, tras un rastrillaje en la zona, los uniformados hallaron otro elemento similar escondido entre pastizales. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 12ª junto con los elementos secuestrados.
Según lo dispuesto por la fiscalía interviniente, el menor de 16 años quedó imputado por portación de arma contundente, mientras que el mayor, de 18, fue notificado por infracción al artículo 10 Bis.
El sujeto fue sorprendido causando disturbios en pleno centro y llevaba los machetes en una mochila. La fiscal en turno dispuso la notificación por portación de arma blanca.
Un joven de 23 años fue aprehendido tras huir de un control policial. La moto quedó secuestrada y la fiscalía dispuso causas por resistencia a la autoridad.
El imputado tiene 27 años y fue detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de su entorno familiar.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario sentenció a 23 integrantes de la organización liderada por el venadense Mauro Novelino desde prisión. El jefe recibió una pena unificada de 35 años y su expareja, Lucía Uberti, 24.
Tres hombres fueron detenidos tras un asalto en Chañar Ladeado. En un campo de Villa Eloísa, además de dinero y armas, la Policía descubrió un invernadero clandestino de cannabis.
La modelo viaja a Milán para la Semana de la Moda y sorprendió en redes con una declaración irónica tras su separación de Martín Demichelis.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.
La Municipalidad avanza con mejoras en el espacio deportivo y social del Prado Español, incorporando revoques, aberturas y nuevos baños.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.