Venado Tuerto: demoraron a un joven con hierros punzantes

En la madrugada de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto realizó un procedimiento en inmediaciones de calle 2 de Abril y Los Andes, en pleno barrio céntrico.

Durante un patrullaje preventivo, los agentes identificaron a dos jóvenes que circulaban en bicicleta. Al requisarlos, encontraron entre las prendas de uno de ellos un hierro de unos 15 centímetros con punta afilada.

Además, tras un rastrillaje en la zona, los uniformados hallaron otro elemento similar escondido entre pastizales. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 12ª junto con los elementos secuestrados.

Según lo dispuesto por la fiscalía interviniente, el menor de 16 años quedó imputado por portación de arma contundente, mientras que el mayor, de 18, fue notificado por infracción al artículo 10 Bis.