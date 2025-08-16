Dos incendios en viviendas de Venado Tuerto en la noche

Bomberos Voluntarios intervinieron en dos domicilios donde los focos ya habían sido controlados por los propietarios. No hubo heridos.

Regionales16 de agosto de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
534560632_18057651107377787_1275248721818705616_n.webp?stp=dst-jpg_tt6&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=1

En la noche del viernes, los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto fueron convocados a dos domicilios de la ciudad por incendios que, afortunadamente, no provocaron heridos.

El primer hecho ocurrió cerca de la medianoche en una vivienda de Vuelta de Obligado al 300. Allí, un calefón eléctrico ubicado en el baño tomó fuego, aunque los ocupantes lograron controlar la situación antes de la llegada de la dotación compuesta por cinco bomberos. En el lugar se realizaron tareas de verificación y ventilación natural para disipar el humo y descartar riesgos de reignición.

Minutos antes, alrededor de las 23:00, los bomberos habían asistido a otra vivienda ubicada en Esperanto al 800. En este caso, el fuego afectó una silla de madera con ropa en un dormitorio, que también había sido apagado por los propietarios. Personal de Tránsito y Policía se sumaron al operativo de asistencia.

Ambas intervenciones permiten destacar la rápida acción de los vecinos y el trabajo preventivo de los bomberos en la ciudad.

Te puede interesar
Lo más visto
DRNL3VJTWRF4JKAYSY3AI33JKQ

Argentina logra frenar entrega de acciones de YPF en Nueva York

SOFIA ZANOTTI
Economía15 de agosto de 2025

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.

Boletín de noticias