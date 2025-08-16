Dos incendios en viviendas de Venado Tuerto en la noche

Venado Tuerto: joven operario cayó nueve metros en el Parque Industrial
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.
Bomberos Voluntarios intervinieron en dos domicilios donde los focos ya habían sido controlados por los propietarios. No hubo heridos.
En la noche del viernes, los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto fueron convocados a dos domicilios de la ciudad por incendios que, afortunadamente, no provocaron heridos.
El primer hecho ocurrió cerca de la medianoche en una vivienda de Vuelta de Obligado al 300. Allí, un calefón eléctrico ubicado en el baño tomó fuego, aunque los ocupantes lograron controlar la situación antes de la llegada de la dotación compuesta por cinco bomberos. En el lugar se realizaron tareas de verificación y ventilación natural para disipar el humo y descartar riesgos de reignición.
Minutos antes, alrededor de las 23:00, los bomberos habían asistido a otra vivienda ubicada en Esperanto al 800. En este caso, el fuego afectó una silla de madera con ropa en un dormitorio, que también había sido apagado por los propietarios. Personal de Tránsito y Policía se sumaron al operativo de asistencia.
Ambas intervenciones permiten destacar la rápida acción de los vecinos y el trabajo preventivo de los bomberos en la ciudad.
Desde el 18 de agosto, estudiantes y vecinos podrán acceder a un lugar equipado para aprender y compartir, con conexión a internet, áreas de trabajo y servicio de café y mate.
La institución de Barrio Norte en Elortondo conmemoró su historia y proyecta nuevos desafíos.
Vecinos, familias y niños compartieron una tarde de juegos, música y actividades especiales en la plaza local.
El Paseo Saludable incorpora nuevas atracciones para grandes y chicos, manteniendo como símbolo al histórico monito que marcó generaciones en la comunidad.
Es el tercer hallazgo en tres meses entre el sur santafesino y el norte bonaerense. La Justicia investiga si se trata de una “narcoavioneta”
La empresaria aclaró que mantiene una buena relación con el cantante y que nunca retomaron su vínculo sentimental.
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.