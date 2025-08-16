Dos incendios en viviendas de Venado Tuerto en la noche

En la noche del viernes, los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto fueron convocados a dos domicilios de la ciudad por incendios que, afortunadamente, no provocaron heridos.

El primer hecho ocurrió cerca de la medianoche en una vivienda de Vuelta de Obligado al 300. Allí, un calefón eléctrico ubicado en el baño tomó fuego, aunque los ocupantes lograron controlar la situación antes de la llegada de la dotación compuesta por cinco bomberos. En el lugar se realizaron tareas de verificación y ventilación natural para disipar el humo y descartar riesgos de reignición.

Minutos antes, alrededor de las 23:00, los bomberos habían asistido a otra vivienda ubicada en Esperanto al 800. En este caso, el fuego afectó una silla de madera con ropa en un dormitorio, que también había sido apagado por los propietarios. Personal de Tránsito y Policía se sumaron al operativo de asistencia.

Ambas intervenciones permiten destacar la rápida acción de los vecinos y el trabajo preventivo de los bomberos en la ciudad.