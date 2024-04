Esteban Lamothe critica a Francella por apoyar a Milei

En un nuevo capítulo de tensiones dentro del ámbito artístico argentino, Esteban Lamothe se suma a las voces que cuestionan a Guillermo Francella por sus declaraciones en apoyo a las políticas económicas de Javier Milei. El actor, reconocido por su papel en "El Encargado", expresó su descontento con Francella, destacando su desconexión con las realidades de quienes no pueden permitirse el lujo de esperar.

Lamothe, en una entrevista para el programa LAM (América), manifestó su respeto por Francella como actor y figura popular, pero criticó su postura respecto a la situación económica del país. Enfatizó la falta de empatía de Francella hacia aquellos que no tienen la misma seguridad económica que él, sugiriendo que el reconocido actor no está considerando las dificultades que enfrentan otros miembros de la comunidad artística y cultural.

"Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema para echarle nafta al auto ni para pagar el supermercado... Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene del arte y de la cultura y se está cagando en eso", afirmó Lamothe, subrayando su discrepancia con la postura de su colega.

Esta controversia refleja las tensiones y divisiones en el ámbito artístico argentino respecto a la política y la economía, evidenciando la diversidad de opiniones y perspectivas dentro de la comunidad creativa del país.