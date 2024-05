A principios de los años 2000, Gabriela Mandato y Evangelina Anderson se hicieron grandes amigas por compartir su labor como bailarinas en “Pasión de sábado”. Con los años, las mediáticas continuaron sus carreras profesionales por separado: mientras la actual jurado de “Los 8 Escalones” se mudó a Europa con su esposo, Martín Demichelis, la ex vedette creció en los medios como periodista de importantes señales televisivas. Pese a la buena relación que las unía, en las últimas horas, la comunicadora reveló los motivos de su feroz pela.

Gabriela Mandato fulminó a Evangelina Anderson



El lunes 29 de abril, en una entrevista exclusiva para "Intrusos" (América TV), Gabriela contó que hace más de dos décadas Anderson mandó pedir que no se acercara a ella. "Fui a un bar y justo estaba ella adentro. En el lugar me dijeron 'te tenés que ir a la otra punta porque Evangelina dice que vos quedaste muy estigmatizada con el tema de la bailanta, y la gente ya se estaba olvidando que ella pertenecía a ese lugar".

A su vez, Mandato contó más detalles acerca de lo que sucedió con la esposa de Martín Demichelis: "Compartimos un viaje a Mar del Plata. Éramos muy amigas, recién arrancábamos y éramos chicas. Yo quería estar con ella porque era mi amiga, lo cuento con honestidad", expresó.



"Yo conocí a su sobrino, ella al mío. Ella venía a mi casa. Nuestras mamás iban a un lugar a adelgazar juntas. La verdad yo soy medio sentimental, y la seguía. Pero cuando volvimos de Mar del Plata, tres meses después pasó eso en el bar", agregó la periodista, quien, en 2020, denunció a la clínica en la que dio a luz a su bebé.

Los comienzos de Evangelina Anderson en "Siempre Sábado". (Foto: MDZ Online).

A su vez, Gabriela aseguró sobre la actitud de la modelo: "En el bar me dijeron 'no se quiere juntar más con vos, y si se quiere juntar con vos tiene que ser en un lugar que no las vea nadie'". Asimismo, esbozó picante: "A ella le da vergüenza decir que estuvo en la bailanta. Y a mí no hay nada que me dé más orgullo".

Sobre cómo quedó el vínculo entre ellas, luego de ese episodio, la comunicadora aclaró: "Yo no estoy injuriando, estoy contando algo que me pasó a mí. Pero no me pasó a mí solamente. En todos los programas donde ella participaba no podía estar. A mí me hicieron la vida negra con esto". Y cerró contundente: "A ella no le importa nada de nadie".