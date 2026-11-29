La crema Bariloche es un clásico de la pastelería argentina que combina dulce de leche repostero y chocolate semiamargo para lograr un relleno firme y sedoso. El domingo 29 de noviembre, se detalló una receta casera que permite obtener esta crema sin grumos y con una textura ideal para sostener bizcochuelos altos o decorar tortas.

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Para preparar la crema Bariloche se necesitan 500 gramos de dulce de leche repostero a temperatura ambiente, 200 gramos de chocolate cobertura semiamargo y 100 gramos de manteca pomada. Opcionalmente, se puede agregar una cucharada de coñac, ron o esencia de vainilla para perfumar.

El proceso comienza derritiendo el chocolate a baño María o en microondas en intervalos cortos, cuidando que no se queme. Luego, se bate la manteca con el dulce de leche hasta obtener una pasta homogénea y más clara. El chocolate fundido se incorpora en forma de hilo fino mientras se sigue batiendo para evitar la formación de grumos.

Finalmente, la mezcla se enfría en la heladera entre 30 y 45 minutos para que tome cuerpo y consistencia firme. Si la crema se endurece demasiado, se recomienda dejarla reposar unos minutos a temperatura ambiente antes de usar.

Un aspecto clave para el éxito de esta receta es que el dulce de leche y la manteca estén a la misma temperatura ambiente para evitar que la grasa se solidifique y se formen grumos. Además, el uso de dulce de leche repostero, con menor humedad, asegura mayor estabilidad para tortas de varios pisos.

Esta preparación casera permite controlar el dulzor y la textura, evitando el exceso de azúcar y los aditivos presentes en las versiones industriales, y es apta para quienes buscan una crema firme y brillante para sus postres.

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