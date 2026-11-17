El martes 17 de noviembre, Germán Torres, diseñador gráfico publicitario de Elortondo, presentó su proyecto 3DOCE, que consiste en la creación de miniaturas impresas en 3D de lugares emblemáticos de la localidad. La iniciativa busca visibilizar y revalorizar el patrimonio local a través de piezas que reflejan la identidad del pueblo.

Foto: Redes sociales

Torres explicó que la idea surgió como una reflexión sobre los recuerdos que se llevan los turistas de otros países, comparando los souvenirs típicos con la ausencia de objetos similares que representen a Elortondo. Así, comenzó a diseñar réplicas a escala que generan en la comunidad un espacio para compartir historias y anécdotas sobre el patrimonio local.

Aunque su formación es en diseño gráfico, Torres destacó que el trabajo con impresión 3D implicó un aprendizaje técnico importante. Señaló que el diseño tridimensional requiere considerar aspectos como encastres, resistencia y medidas precisas, además de adaptarse a las limitaciones propias de la tecnología.

El creador de 3DOCE también aclaró que la impresión 3D no es un proceso automático, sino que demanda una etapa previa de diseño y planificación. "La impresora es una herramienta que ejecuta un proceso, pero la idea y el trabajo creativo están antes de apretar ‘imprimir’", indicó.

Respecto a las posibilidades de la tecnología, Torres comparó la impresión 3D con la carpintería, señalando que aunque se pueden fabricar muchas cosas, cada método tiene sus límites. Explicó que existen desde máquinas para objetos pequeños hasta equipos industriales capaces de imprimir estructuras de viviendas.

Finalmente, subrayó que el valor diferencial de su emprendimiento está en la personalización de cada producto. Aunque parte de bases estandarizadas, busca adaptar los detalles según las necesidades de cada cliente para que cada pieza tenga un carácter propio y no sea un objeto genérico.

En este marco, 3DOCE se posiciona como un proyecto local que combina tecnología y diseño para fortalecer la identidad de Elortondo a través de objetos que invitan a recordar y valorar el entorno.

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