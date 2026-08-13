Un informe sobre la educación primaria en Argentina expuso una diferencia significativa entre la continuidad escolar y los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Mientras 94 de cada 100 alumnos que comenzaron primer grado llegaron a sexto sin repetir ni abandonar, solo la mitad completó ese recorrido en tiempo y con conocimientos al menos satisfactorios en Lengua y Matemática.

El estudio fue elaborado por Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, de Argentinos por la Educación, y analiza la cohorte de estudiantes que comenzó primer grado en 2020 y llegó a sexto durante 2025.

Para realizar la medición se utilizó el Índice de Resultados Escolares (IRE), que combina dos aspectos: la trayectoria de los alumnos durante la escuela primaria y los conocimientos obtenidos al finalizar esa etapa.

De acuerdo con el relevamiento, el 94% de los chicos llegó a sexto grado sin sobreedad, repitencia ni abandono. El resultado se mantuvo estable frente a la cohorte anterior y mostró una mejora respecto de los primeros períodos analizados.

Sin embargo, al observar los aprendizajes, el escenario cambia. Entre quienes llegaron a sexto grado sin sobreedad, el 54% alcanzó simultáneamente un desempeño satisfactorio o avanzado en Lengua y Matemática.

La principal dificultad se encuentra en Matemática, una problemática que aparece en todas las jurisdicciones relevadas.

Al combinar trayectoria y aprendizaje, el resultado nacional indica que 50 de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto en el tiempo previsto y con conocimientos satisfactorios en ambas áreas.

Diferencias entre provincias

El informe también revela importantes diferencias entre las distintas jurisdicciones del país.

Los mejores resultados del Índice de Resultados Escolares se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 67%; Córdoba, con el 61%; y La Pampa, con el 54%.

En el otro extremo aparecen Chaco, con el 33%; Santiago del Estero, con el 38%; y Misiones, con el 39%.

Santa Fe es mencionada, junto con Mendoza, San Luis y Entre Ríos, entre las provincias que se encuentran en torno o por debajo del promedio nacional considerando su nivel socioeconómico.

El estudio destaca además que todas las provincias mejoraron respecto de la cohorte anterior. Los mayores avances se observaron en San Juan, Catamarca y La Rioja, con incrementos de 10 puntos porcentuales.

En 12 jurisdicciones, los resultados alcanzados por la cohorte 2020-2025 representan el nivel más alto desde que se realiza esta serie de mediciones.

Los datos vuelven a colocar en discusión uno de los principales desafíos del sistema educativo argentino: sostener los elevados niveles de permanencia escolar y, al mismo tiempo, mejorar los aprendizajes alcanzados durante la escuela primaria.