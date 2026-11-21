El sábado 21 de noviembre, el canal "Locos por el Asado" difundió un episodio dedicado a la bondiola, un corte de cerdo muy utilizado en la gastronomía latinoamericana. En el programa, el cocinero Laucha mostró cuatro métodos diferentes para preparar esta carne, adaptados a distintas formas de cocinar y gustos.

Foto: Redes sociales

La primera técnica es la bondiola braseada al horno, pensada para quienes no disponen de parrilla. Consiste en hacer pequeños agujeros en la carne para insertar dientes de ajo, sellarla en una plancha y luego cocinarla lentamente en una olla con cerveza, mostaza y tomillo a 150° C durante dos horas. El resultado es una bondiola tierna, ideal para desmenuzar y usar en sándwiches.

Otra opción es la bondiola ahumada, que utiliza un adobo seco con azúcar, sal, pimienta, jengibre, ajo, cebolla, pimentón y romero triturado. La carne se cocina en un ahumador y se hidrata con una mezcla de jugo y vinagre de manzana para mantenerla jugosa y potenciar sus aromas.

La tercera técnica presentada es la bondiola a la parrilla. Simplemente se condimenta con sal y se cocina a fuego medio, pintando la carne con una mezcla de limón, naranja y mostaza para conservar la humedad. Esta preparación resalta el sabor tradicional del asado.

Finalmente, la bondiola al disco se prepara cortando la carne en bifes que se doran en un disco con aceite. Luego se agregan panceta, cebolla de verdeo y champiñones, y se reincorpora la bondiola junto con cerveza negra y crema de leche. La mezcla se cocina durante 25 minutos, dando como resultado un plato con sabores intensos y textura cremosa.

Estas técnicas ofrecen alternativas para disfrutar la bondiola en diferentes formatos y con variados perfiles de sabor, adaptándose a distintos equipamientos y preferencias culinarias.

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