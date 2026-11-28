La Expo Rufino 2026 se realizó entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre en Rufino, sur de Santa Fe, consolidándose como un evento de gran convocatoria para la región.

Foto: Redes sociales

La muestra contó con renovaciones en infraestructura que mejoraron la accesibilidad y el recorrido del predio, además de nuevas luminarias y una redistribución de los espacios. La entrada fue libre y gratuita durante las tres jornadas, lo que incrementó notablemente la cantidad de visitantes en comparación con ediciones anteriores.

El predio, que evocó la estética de Puerto Madero con los silos y la arquitectura histórica como fondo, ofreció un recorrido que incluyó artesanos, emprendedores locales, comercios, empresas agroindustriales, sector ganadero, patio de comidas y parque de diversiones. Para facilitar el acceso, se dispuso un servicio especial de transporte urbano gratuito.

El escenario principal fue el centro de las actividades artísticas, con una programación que combinó artistas locales, regionales y figuras nacionales.

La primera noche, el sábado 21, comenzó con el acto inaugural y el corte de cinta a las 19:00. Luego se presentaron grupos y cuerpos de baile de Rufino, entre ellos Los del Camino, la Escuela Municipal de Danzas, Alma de Pueblo y Ballet Reflejos de Tradición. A la medianoche, se realizó un espectáculo privado con Ulises Bueno y Síguelo, cuyos ingresos fueron destinados en parte a instituciones locales.

El domingo 22 se desarrolló el tradicional Campeonato de Asadores, que convocó a participantes de Rufino y localidades cercanas. En el escenario, actuaron bandas como Three Crowns y KUYAY, y a las 21:32 se presentó Marcela Morelo, quien repasó sus éxitos ante un público numeroso.

El cierre del lunes 23 estuvo a cargo de artistas locales, como la Banda Municipal y la Escuela de Danzas Kamaria, y culminó con el show de Los Totora, que ofrecieron un espectáculo de cumbia pop para el público familiar.

El intendente de Rufino, Lattanzi, acompañó la organización durante las tres jornadas. La edición 2026 de la Expo Rufino dejó un balance positivo por la alta concurrencia y la calidad de la propuesta cultural y productiva, que reafirma su lugar como un clásico regional.

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