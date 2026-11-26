Las letras corpóreas que forman el nombre de Santa Fe en la Costanera fueron vandalizadas durante los festejos de graduación realizados el miércoles 25 de noviembre. El daño incluyó pintadas y suciedad en las estructuras, que se encuentran frente al Puente Colgante, uno de los íconos de la ciudad.

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El jueves 26 por la mañana, personal municipal se encargó de realizar tareas de pintura y limpieza para restaurar el espacio público afectado. La Municipalidad debió reasignar empleados que estaban trabajando en el armado de módulos para atender esta situación.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, expresó su malestar por el vandalismo y cuestionó la falta de responsabilidad durante las celebraciones. Señaló que durante el año se realizaron campañas de concientización junto a directivos escolares, padres y centros de estudiantes para promover festejos responsables. "No estamos diciendo que no se festeje, pero se puede festejar sin vandalizar el espacio público", afirmó.

Además, Poletti confirmó que el municipio está revisando las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar a los responsables y determinar a qué institución educativa pertenecen.

Como medida para evitar futuros daños, el intendente propuso el uso de lonas durante las celebraciones para contener los residuos y facilitar su retiro una vez finalizados los eventos. "Se pueden hacer cosas festejando sin arruinar la ciudad", concluyó.

Este episodio generó preocupación en la comunidad por el daño a un espacio emblemático y la necesidad de reforzar la responsabilidad en los festejos públicos.