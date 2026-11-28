El sábado 28 de noviembre, nueve estudiantes de la Escuela de Enfermería de María Teresa recibieron sus títulos tras completar una carrera de tres años. Entre las egresadas se encuentran Lucrecia y Brisa, provenientes de San Gregorio, y Oriana, que estudió en su propio pueblo.

Foto: Redes sociales

Las graduadas destacaron el esfuerzo sostenido que implicó combinar el estudio con el trabajo y la maternidad. En sus dedicatorias, mencionaron a sus madres, hijos, y a quienes las apoyaron durante la formación, así como a quienes ya no están pero continúan inspirando su vocación.

La Escuela de Enfermería de María Teresa no solo forma profesionales locales, sino que también representa una oportunidad para jóvenes de localidades cercanas como San Gregorio y Christophersen. Las nueve egresadas son un ejemplo del impacto que tiene esta institución en la región.

En este marco, la comunidad educativa y las estudiantes expresaron su preocupación por la posible decisión de cerrar la escuela, señalando que defender esta institución es garantizar el derecho a estudiar, trabajar y brindar cuidados profesionales en la zona.

El acto de graduación reafirma la importancia de la escuela para el desarrollo profesional y social de María Teresa y localidades vecinas, donde la demanda de enfermeros capacitados sigue vigente.

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